Месяц подождем. В России спрогнозировали последствия для Европы после отмены поставок газа

Почти 500 вагонов со сжиженным природным газом, находящиеся в Польше, могут взорваться из-за антироссийских санкций Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба дочернего предприятия «Новатэка» Novatek Green Energy.

«Они готовились отказаться от прямого импорта российского газа в конце этого года после того, как истечет долгосрочный контракт на поставки. Поэтому через семь месяцев они бы все равно прекратились. Теперь им будет сложнее подготовиться к зиме, хотя они, начиная с февраля, резко нарастили импорт газа из России, несмотря на ценовую конъюнктуру, и даже начали закачку в ПХГ, из которых и так старались не расходовать газ прошедшей зимой», - добавил Гривач.