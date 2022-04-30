Месяц подождем. В России спрогнозировали последствия для Европы после отмены поставок газа
Россия сама собирается перекрыть газовый вентиль в Европу на фоне угроз государств ЕС отказаться от отечественного энергоносителя и прогнозирует переход на рублевые расчеты к лету.
Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач пояснил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что Польшу будет ждать очень тяжелая зима на фоне отказа от российского газа.
Почти 500 вагонов со сжиженным природным газом, находящиеся в Польше, могут взорваться из-за антироссийских санкций Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба дочернего предприятия «Новатэка» Novatek Green Energy.
«Они готовились отказаться от прямого импорта российского газа в конце этого года после того, как истечет долгосрочный контракт на поставки. Поэтому через семь месяцев они бы все равно прекратились. Теперь им будет сложнее подготовиться к зиме, хотя они, начиная с февраля, резко нарастили импорт газа из России, несмотря на ценовую конъюнктуру, и даже начали закачку в ПХГ, из которых и так старались не расходовать газ прошедшей зимой», - добавил Гривач.
Альтернативных источников получения газа в Европе сейчас нет, и в ближайшие годы не появится, объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» президент Национальной Ассоциации нефтегазового сервиса Виктор Хайков.
«Бизнес не будет вкладываться в строительство терминалов для получения СПГ из Америки, на их строительство и запуск уйдет несколько лет. Затем еще десятки лет уйдут на то, чтобы эти проекты окупились. А за это время, скорее всего, отношения с Россией наладятся и снова на полную мощность будут открыты магистральные газопроводы с гораздо более дешевым трубопроводным газом из России», - обрисовал перспективы эксперт Минэкономразвития РФ.
Запрет на импорт газа из России может привести к снижению уровня жизни в Европе, что спровоцирует бунты, считает политолог и экономист Александр дель Валль. Об этом он пишет в своей статье для журнала Valeurs actuelles. По мнению эксперта, намерение Евросоюза ввести эмбарго на российский газ «разорит Европу», пишет РИА ФАН.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что европейские страны, отказывающиеся платить за газ в рублях, могут начать это делать к лету.
«Если завтра никто не согласится, мы просто перекрываем газ. Возобновить его поставки не сложно – это же не «заморозить» нефтяное месторождение. Правила объявлены, условия определены, дальше - ждем. Понятно, что они сейчас могут пытаться даже в суд подавать, но что делать. Дальше время играет на нас. Посмотрим, подождем день, неделю, месяц. К лету, я думаю, рублевые расчеты начнутся. Может быть не сразу всеми одновременно, а постепенно, по одному. Это исключительная политическая позиция, нужно, чтобы чуть-чуть прошло времени, все чуть-чуть утихомирилось. Подождем, месяц роли не играет», - сказал Пикин.
Прекращение поставок газа Польше и Болгарии было «самым жестким ответом» России на санкции Запада, считает декан Китайского исследовательского института энергетической политики Линь Боцян. Об этом эксперт пишет в своей статье для «Хуаньцю шибао».
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