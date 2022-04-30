В Китае назвали прекращение поставок газа «самым жестким» ответом России на западные санкции

По словам специалиста, ситуация вокруг Украины спровоцировала еще большую волатильность международного рынка нефти и газа и изменила структуру цепочки поставок: РФ начала искать новые каналы сбыта энергоресурсов, а Европа активно пытается избавиться от зависимости от России в этой сфере.

Линь Боцян подчеркивает, что для эффективного замещения российских нефти и газа ЕС следует увеличить дополнительный импорт из Катара и США. Однако у этих стран не налажена масштабная и стабильная инфраструктура с Европой. Кроме того, Вашингтон на фоне дефицита инфраструктуры и ограниченных мощностей не сможет в краткосрочной перспективе решить проблему нехватки нефти и газа в Европе.

«В ближайшие несколько лет нереализованное строительство инфраструктуры станет серьезным препятствием для торговли нефтью и газом, что приведет к вялотекущим сделкам и более высоким транзакционным издержкам на рынке энергоресурсов», указал эксперт.

Кроме того, энергетик предположил, что в ближайшие годы цены на энергоносители в мире будут высокими с учетом несоответствия между предложением и спросом на них и отсутствия нормальной инфраструктуры.

