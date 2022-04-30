В Китае назвали прекращение поставок газа «самым жестким» ответом России на западные санкции
Прекращение поставок газа Польше и Болгарии было «самым жестким ответом» России на санкции Запада считает декан Китайского исследовательского института энергетической политики Линь Боцян. Об этом эксперт пишет в своей статье для «Хуаньцю шибао».
По словам специалиста, ситуация вокруг Украины спровоцировала еще большую волатильность международного рынка нефти и газа и изменила структуру цепочки поставок: РФ начала искать новые каналы сбыта энергоресурсов, а Европа активно пытается избавиться от зависимости от России в этой сфере.
Линь Боцян подчеркивает, что для эффективного замещения российских нефти и газа ЕС следует увеличить дополнительный импорт из Катара и США. Однако у этих стран не налажена масштабная и стабильная инфраструктура с Европой. Кроме того, Вашингтон на фоне дефицита инфраструктуры и ограниченных мощностей не сможет в краткосрочной перспективе решить проблему нехватки нефти и газа в Европе.
«В ближайшие несколько лет нереализованное строительство инфраструктуры станет серьезным препятствием для торговли нефтью и газом, что приведет к вялотекущим сделкам и более высоким транзакционным издержкам на рынке энергоресурсов», указал эксперт.
Кроме того, энергетик предположил, что в ближайшие годы цены на энергоносители в мире будут высокими с учетом несоответствия между предложением и спросом на них и отсутствия нормальной инфраструктуры.
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