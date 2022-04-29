«Кого они обманывают?» В России иронизируют над «газовыми хитростями» Польши

ХАОС, НИЩЕТА И ТЯЖЕЛАЯ ЗИМА

Как объяснял в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» замглавы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач, Польшу будет ждать очень тяжелая зима на фоне отказа от российского газа.

При этом замминистра внутренних дел Польши Павел Шефернакер уже подтвердил, что несколько десятков районов страны остались без газоснабжения.

«Мы делаем все, чтобы газ как можно скорее вернулся в эти гмины (районы Польши – прим. НСН)», — добавил Шефернакер, высказывания которого приводит ТАСС.

Не менее апокалиптичные прогнозы звучат и из Болгарии, которая, как и Польша, с 27 апреля осталась без российского газа.

По данным местных СМИ, без российского газа Болгарию ждут разорение, хаос и нищета. Из-за нехватки газа и повышения цен на него в стране могут закрыться многие предприятия, а медучреждениям грозит зима без отопления.

«Без российских поставок Болгарии будет не хватать 2,5 миллиарда кубометров газа, восполнить их невозможно», — признал бывший замминистра энергетики этой страны Явор Куюмджиев.

Между тем, болгарские бизнесмены уже призвали власти начать диалог с «Газпромом» для нормализации ситуации с поставками газа.

«Организации работодателей настаивают на том, чтобы правительство сегодня возобновило переговоры с "Газпромом", установило потолок цен на газ до возобновления переговоров», - сказала министр экономики и промышленности Болгарии Корнелия Нинова, которую цитирует РИА Новости.

При этом сложившейся ситуацией озаботились и в ЕС. Еврокомиссия и власти Болгарии решили создать рабочую группу по изучению потребности в газе и электричестве.

Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты (ТПП) Рустам Танкаев ранее говорил «Радиоточке НСН», что часто слова политиков расходятся с делом, и они дают «обратный ход» антироссийским санкциям.