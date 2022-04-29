«Кого они обманывают?» В России иронизируют над «газовыми хитростями» Польши
Великобритания уже давала обратный ход антироссийским газовым санкциям, при этом в Польше и Болгарии пока готовятся к разорению и хаосу.
Приостановка поставок российского газа в Польшу и Болгарию вызывала панические настроения в этих странах.
При этом в России иронизируют над тем, что заявления польских политиков о том, что Варшава готова остаться без российского газа, расходятся с делом.
Буквально на следующий день после «закрытия трубы» «Газпром» уличил Польшу в покупке российского газа реверсом через Германию.
СХЕМА ОБМАНА
Сенатор Алексей Пушков задался в этой связи вопросом, а кого пытается обмануть Варшава?
«Польша, отказавшись от российского газа, заказала из Германии реверс тех же обьемов газа, что получала из России. При этом Варшава утверждает, что ей российский газ не нужен (?) Кого они пытаются обмануть? А Германии тем более теперь нужен газ из России, а то, глядишь, на Польшу реверса не хватит», - написал Пушков в Telegram.
Накануне официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов также указал, что поляки хитрят.
«На этой неделе Польша отказалась оплачивать поставки газа из России по новому порядку, в рублях. Торжественно было объявлено, что российский газ больше не нужен и покупать его не будут. Но на самом деле это не так», - сказал 28 апреля Куприянов.
При этом он раскрыл схему, которую придумали в Варшаве.
«После приостановки прямых поставок Польша покупает российский газ. Но теперь в Германии, откуда он реверсом поступает в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа"», - указал представитель концерна.
Куприянов также сообщил, что объем реверса составляет около 30 млн кубов в сутки и «почти точно соответствует заявкам по контракту с "Газпром экспортом" в предыдущие дни».
Между тем, представитель польского правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский заверял накануне приостановки российских поставок, что «мы в состоянии в случае необходимости и принятия такого решения отказаться от поставок газа в любой момент».
Тем временем, в США уже затянули любимую песню о применении Россией энергетики в качестве геополитического оружия.
«Одностороннее нарушение "Газпромом" контрактов с Болгарией и Польшей – еще один пример использования Россией энергии в качестве оружия, демонстрирующий ненадежность России как поставщика энергоресурсов», – написал госсекретарь США Энтони Блинкен в Twitter.
ХАОС, НИЩЕТА И ТЯЖЕЛАЯ ЗИМА
Как объяснял в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» замглавы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач, Польшу будет ждать очень тяжелая зима на фоне отказа от российского газа.
При этом замминистра внутренних дел Польши Павел Шефернакер уже подтвердил, что несколько десятков районов страны остались без газоснабжения.
«Мы делаем все, чтобы газ как можно скорее вернулся в эти гмины (районы Польши – прим. НСН)», — добавил Шефернакер, высказывания которого приводит ТАСС.
Не менее апокалиптичные прогнозы звучат и из Болгарии, которая, как и Польша, с 27 апреля осталась без российского газа.
По данным местных СМИ, без российского газа Болгарию ждут разорение, хаос и нищета. Из-за нехватки газа и повышения цен на него в стране могут закрыться многие предприятия, а медучреждениям грозит зима без отопления.
«Без российских поставок Болгарии будет не хватать 2,5 миллиарда кубометров газа, восполнить их невозможно», — признал бывший замминистра энергетики этой страны Явор Куюмджиев.
Между тем, болгарские бизнесмены уже призвали власти начать диалог с «Газпромом» для нормализации ситуации с поставками газа.
«Организации работодателей настаивают на том, чтобы правительство сегодня возобновило переговоры с "Газпромом", установило потолок цен на газ до возобновления переговоров», - сказала министр экономики и промышленности Болгарии Корнелия Нинова, которую цитирует РИА Новости.
При этом сложившейся ситуацией озаботились и в ЕС. Еврокомиссия и власти Болгарии решили создать рабочую группу по изучению потребности в газе и электричестве.
Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты (ТПП) Рустам Танкаев ранее говорил «Радиоточке НСН», что часто слова политиков расходятся с делом, и они дают «обратный ход» антироссийским санкциям.
«Отказываются политики, а реально, если говорить об объемах поставок и покупках, промышленники определяют ситуацию. Например, в Великобритании политики ввели санкции против России, но как только возникли реальные проблемы с поставками газа из РФ, промышленники немедленно продавили решение о том, чтобы "Газпром" освободили от санкций. И Великобритания, которая формально является противником, первой в Европе освободила "Газпромбанк" от санкций и ограничений», - рассказал Танкаев.
Ранее в апреле власти Великобритании выдали попавшему под санкции «Газпромбанку» лицензию, позволяющую проводить платежи в рамках контрактов на поставку газа в Евросоюз. Целью данного решения декларируется «обеспечение доступности газа в Европейском союзе».
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