Словакия решила заплатить России за газ в евро
Словакия планирует оплачивать покупку российского газа в евро. Об этом заявил премьер-министр страны Эдуард Хегер, в субботу, 23 апреля.
По его словам, Словакия намерена рассчитаться с Россией за газ во второй половине мая. Хегер также отметил, что в случае прекращения поставок газа из России запасов топлива для частных потребителей Словакии хватит только до апреля 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.
Прекращение импорта российского газа может стать «серьезной проблемой» для всех стран Европейского союза, сделал вывод премьер-министр Словакии.
Кроме того, представитель Словакии предположил возникновение финансовой зависимости страны от России из-за сложностей с оплатой газа.
Уточняется, что 85-87 процентов потребностей Словакии в природном газе обеспечивают поставки из России.
Ранее министр финансов Австрии Магнус Бруннер в интервью CNN заявил также, что австрийская газовая отрасль зависима от газа из России, и эмбарго на российское топливо будет более болезненным для Вены, нежели для Москвы.
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