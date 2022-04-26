«Альтернатив нет»: Польше пообещали «тяжелую зиму» без российского газа
Варшаве придется ждать запуска газопровода из Норвегии и спасаться углем, однако его тоже будет не хватать, сказал в эфире НСН Алексей Гривач.
Польшу будет ждать очень тяжелая зима на фоне отказа от российского газа, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» замглавы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач.
Ранее во вторник польские СМИ сообщили, что Россия остановила поставки газа в Польшу. Незадолго до этого в Варшаве отказались оплачивать газ рублями, подчеркнув, что готовы к прекращению его поставок «в любой момент». Позднее «Газпром» не подтвердил приостановку поставок газа РФ в Польшу. Представитель холдинга Сергей Куприянов опроверг распространенную информацию, что поставки российского газа в Польшу остановлены.
Тем не менее, Алексей Гривач предположил, что будет, если все-таки российский газ не дойдет до Польши.
«Думаю, поляков ждет очень тяжелая зима. Будут спасаться углём, которого, впрочем, тоже будет не хватать. Они готовились отказаться от прямого импорта российского газа в конце этого года после того, как истечет долгосрочный контракт на поставки. Поэтому через семь месяцев они бы все равно прекратились. Теперь им будет сложнее подготовиться к зиме, хотя они, начиная с февраля, резко нарастили импорт газа из России, несмотря на ценовую конъюнктуру, и даже начали закачку в ПХГ, из которых и так старались не расходовать газ прошедшей зимой», - сказал Гривач.
При этом он отметил, что альтернатив поставкам российского газа у Польши сейчас фактически нет.
«Что касается альтернатив, то сейчас их фактически нет, кроме наращивания реверса российского газа, поступающего в Германию по «Северному потоку». К концу года они собираются запустить газопровод из Норвегии «Baltic pipe», но, чтобы его наполнить, придется снять газ с действующих экспортных газопроводов, по которым норвежский газ поставляется в Западную Европу, прежде всего, в Германию», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский ранее заявил, что Варшава не согласна на оплату российского газа рублями. По данным «Коммерсанта», ПХГ Польши заполнены сейчас на 80%.
В конце марта директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин говорил «Радиоточке НСН», что европейские страны, отказывающиеся платить за газ в рублях, могут начать это делать к лету.
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