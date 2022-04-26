«Альтернатив нет»: Польше пообещали «тяжелую зиму» без российского газа

Польшу будет ждать очень тяжелая зима на фоне отказа от российского газа, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» замглавы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач.

Ранее во вторник польские СМИ сообщили, что Россия остановила поставки газа в Польшу. Незадолго до этого в Варшаве отказались оплачивать газ рублями, подчеркнув, что готовы к прекращению его поставок «в любой момент». Позднее «Газпром» не подтвердил приостановку поставок газа РФ в Польшу. Представитель холдинга Сергей Куприянов опроверг распространенную информацию, что поставки российского газа в Польшу остановлены.

Тем не менее, Алексей Гривач предположил, что будет, если все-таки российский газ не дойдет до Польши.