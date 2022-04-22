Нидерланды намерены к концу года отказаться от российского угля, газа и нефти

Министр по вопросам климата и энергетической политики Нидерландов Роб Йеттен заявил, что страна намерена стать независимой от российского газа, нефти и угля к концу этого года, сообщает ТАСС.

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По его словам, для этого власти сфокусируются на энергосбережении, а также импорте из других стран. В частности, кабмин проведёт переговоры с другими странами по поставкам газа.

Йеттен добавил, что власти намерены выделить около €600 млн для компенсации затрат энергокомпаний, с целью минимум на 70% заполнить к зиме газовое хранилище в муниципалитете Бергермейр.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа почувствует последствия от санкций в отношении российских энергоресурсов следующей зимой.

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Фото: government.nl
ТЕГИ:РоссияУгольНефтьРоссийский ГазНидерланды
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