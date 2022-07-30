Латвия «застыла». Отказ от российского газа погубит Прибалтику
Латвия дорого заплатит за покупку газа у других поставщиков, если откажется от взаимодействия с российским «Газпромом».
Российская компания «Газпром» прекратила поставлять газ в Латвию по июльской заявке страны. Причина – в нарушениях условий отбора газа, сообщается в Telegram-канале отечественного поставщика.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Латвия сейчас максимально хочет закупиться российским газом, чтобы пройти отопительный сезон: с 2023 года страна официально откажется от топлива из РФ, но может продолжить его закупать через Финляндию.
«Латвия сейчас хочет закупиться газом для прохождения отопительного сезона. Там находится единственное подземное хранилище газа на всей территории Прибалтики, поэтому он традиционно закачивался сюда, а зимой уже распределялся в Литву, Эстонию. Известно же, что с 2023 года Рига откажется от закупки российского газа, потому будут пытаться максимально наполнить хранилище. Возникает еще вопрос: они от газа «Газпрома» хотят отказаться или от российского по происхождению? Есть вариант, как они могут и дальше закупать российский газ – через Финляндию. Там есть приемные терминалы СПГ, куда сейчас приходит газ из Ленинградской области», - сказал Юшков.
Эксперт также назвал компании, которые также могут продавать газ Латвии. Это «Криогаз-Высоцк», принадлежаций «Новатэку», и через проект «Ямал СПГ». Правда, по ценам, выше, чем у «Газпрома».
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в пресс-центре НСН также подтвердил, что наибольшие проблемы из-за ограничений поставок российского газа будут у Германии и стран Прибалтики.
«Будет понятно ближе к отопительному сезону, просто немцы больше всех потребляют газа, больше всех из России потребляют газа по объему. Конечно, у них проблема с заполнением хранилищ, наиболее острая проблема для них – как они будут проходить зимний период. Это проблема и для стран Прибалтики, не только для Эстонии, поляки тоже близки к такой ситуации. Но в Польше проблема даже не по газу, а по углю, потому что они уже сейчас понимают, что санкции, которые будут реализованы в августе, не гарантируют им регулярность поставок угля», - отметил он.
Ранее член Совета Федерации Андрей Климов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что абсолютно вся промышленность в ЕС «встанет» без российского газа.
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