Латвия «застыла». Отказ от российского газа погубит Прибалтику

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Латвия сейчас максимально хочет закупиться российским газом, чтобы пройти отопительный сезон: с 2023 года страна официально откажется от топлива из РФ, но может продолжить его закупать через Финляндию.

«Латвия сейчас хочет закупиться газом для прохождения отопительного сезона. Там находится единственное подземное хранилище газа на всей территории Прибалтики, поэтому он традиционно закачивался сюда, а зимой уже распределялся в Литву, Эстонию. Известно же, что с 2023 года Рига откажется от закупки российского газа, потому будут пытаться максимально наполнить хранилище. Возникает еще вопрос: они от газа «Газпрома» хотят отказаться или от российского по происхождению? Есть вариант, как они могут и дальше закупать российский газ – через Финляндию. Там есть приемные терминалы СПГ, куда сейчас приходит газ из Ленинградской области», - сказал Юшков.

Эксперт также назвал компании, которые также могут продавать газ Латвии. Это «Криогаз-Высоцк», принадлежаций «Новатэку», и через проект «Ямал СПГ». Правда, по ценам, выше, чем у «Газпрома».