Перевозчиков машины для подрыва Крымского моста задержали на Кубани
Перевозчики автомобиля с взрывным устройством для теракта на Крымском мосту были задержаны в станице Старонижестеблиевской Краснодарского края. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее ФСБ отчиталась о срыве попытки спецслужб Украины взорвать бомбу большой мощности, замаскированную в машине Chevrolet Volt, на Крымском мосту, пишет Ura.ru. По данным ведомства, авто ввезли в Россию из Грузии.
Как пишет РИА Новости, пособников Киева, которые перевозили на автовозе начиненную взрывчаткой машину, задержали на обочине трассы в кубанской станице. Отмечается, что рядом находятся элеватор и железнодорожная станция.
Злоумышленники в дальнейшем планировали передать авто другому водителю, который должен был выехать на Крымский мост и стать «невольным террористом-смертником».
