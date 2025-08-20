Марочко: ВСУ планируют провокацию в Краматорске
Украина планирует провокацию с обстрелом мирных жителей в подконтрольном Киеву Краматорске в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с РИА Новости, сославшись на собственные источники.
По словам собеседника агентства, Киев намерен совершить вооруженную провокацию в условиях информационного фона о возможном урегулировании конфликта на Украине после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Эти действия нужны для последующей дискредитации армии и руководства России.
«Военнослужащие вооруженных формирований Украины до конца августа намерены осуществить артобстрелы социальных объектов и многоэтажных жилых домов, расположенных на юго-восточной окраине города», - рассказал Марочко.
Фото и видео с места событий разместят в украинских и иностранных СМИ, соцсетях, Telegram-каналах и представят их как факт агрессии российских военнослужащих и «нарушения норм международного права». Как отметил Марочко, удар могут нанести с использованием РСЗО советского образца со стороны подконтрольного ВСУ аэродрома.
Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов предупредил, что Киев готовит провокацию в приграничных районах, куда стянули силы специальных операций ВСУ и наемников из-за рубежа, пишет Ura.ru.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru