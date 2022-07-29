Латвийская Latvijas gāze возобновила закупку российского газа
Латвийское предприятие Latvijas gāze снова начало закупку российского газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы компании Айгарса Калвитиса.
По его словам, энергоресурс закупается не у «Газпрома», а у другого поставщика. Калвитис не сообщил название компании, сославшись на коммерческую информацию. Отмечается, что Latvijas gāze рассчитывается с поставщиком в евро, а не в рублях.
Ранее сообщалось, что Latvijas Gāze рассмотрит возможность оплаты газа из России в рублях. Там считают, что это не нарушит ограничительные меры в отношении Москвы.
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