Латвийская Latvijas gāze возобновила закупку российского газа

По его словам, энергоресурс закупается не у «Газпрома», а у другого поставщика. Калвитис не сообщил название компании, сославшись на коммерческую информацию. Отмечается, что Latvijas gāze рассчитывается с поставщиком в евро, а не в рублях.

Ранее сообщалось, что Latvijas Gāze рассмотрит возможность оплаты газа из России в рублях. Там считают, что это не нарушит ограничительные меры в отношении Москвы.

