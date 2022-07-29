Латвийская Latvijas gāze возобновила закупку российского газа

Латвийское предприятие Latvijas gāze снова начало закупку российского газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы компании Айгарса Калвитиса.

Германия введет осенью налог на газ

По его словам, энергоресурс закупается не у «Газпрома», а у другого поставщика. Калвитис не сообщил название компании, сославшись на коммерческую информацию. Отмечается, что Latvijas gāze рассчитывается с поставщиком в евро, а не в рублях.

Ранее сообщалось, что Latvijas Gāze рассмотрит возможность оплаты газа из России в рублях. Там считают, что это не нарушит ограничительные меры в отношении Москвы.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГазЛатвия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры