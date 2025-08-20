Дыра на Солнце: На Земле началась магнитная буря

На Земле наблюдается магнитная буря из-за корональной дыры на Солнце, сообщает в Telegram лаборатория солнечной астрономии ИКИ Российской академии наук.

ИКИ РАН: На Земле завершилась 30-часовая магнитная буря

Там указали, что, судя по взрывному росту скорости солнечного ветра, Земля влетела в корональную дыру. Эксперты отмечают, что в настоящее время магнитосфера держится в «зеленой» зоне.

Ранее стало известно, что на Солнце почти полностью исчезли пятна. Речь идет о стороне звезды, повернутой к Земле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: NASA
