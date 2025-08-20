Российского ученого с дозиметром скрутили в Монголии

По его предположению, поводом могли стать сообщения в монгольских блогах о его якобы связях со спецслужбами РФ или Росатомом. Россиянин приехал в Монголию по приглашению местных экологических активистов, борющихся против добычи урана. Ожаровский при помощи дозиметра проводил исследование в районе заброшенного месторождения Мардай. Данный объект остался со времен СССР. Также ученый выявил зоны радиоактивного загрязнения рядом с разработками французской компании Orano в пустыне Гоби.

Мужчина отметил, что был схвачен, когда «лазил по горам радиоактивных отходов», на пустынном месте, где никто не живет. «Это давно брошенное, еще после развала Советского Союза, месторождение», — указал физик.

У него забрали документы и отвезли к ближайшему погранпереходу. Ожаровский не исключает депортации, но готов оспорить такое решение.

