Российского ученого с дозиметром скрутили в Монголии
В Монголии задержан российский физик-ядерщик Андрей Ожаровский, сообщает РБК.
По его предположению, поводом могли стать сообщения в монгольских блогах о его якобы связях со спецслужбами РФ или Росатомом. Россиянин приехал в Монголию по приглашению местных экологических активистов, борющихся против добычи урана. Ожаровский при помощи дозиметра проводил исследование в районе заброшенного месторождения Мардай. Данный объект остался со времен СССР. Также ученый выявил зоны радиоактивного загрязнения рядом с разработками французской компании Orano в пустыне Гоби.
Мужчина отметил, что был схвачен, когда «лазил по горам радиоактивных отходов», на пустынном месте, где никто не живет. «Это давно брошенное, еще после развала Советского Союза, месторождение», — указал физик.
У него забрали документы и отвезли к ближайшему погранпереходу. Ожаровский не исключает депортации, но готов оспорить такое решение.
Ранее стало известно, что в ЮАР спасают носорогов от браконьеров с помощью радиоактивных веществ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru