СМИ: Бастрыкин может стать главой Верховного суда

Кандидатура обсуждается после смерти Ирины Подносовой. У руководителя СК в августе заканчивается срок полномочий, новое продление до сих пор не было опубликовано.

Кандидатом на пост председателя ВС может быть только «доверенный и понятный первому лицу человек», сообщил изданию близкий к Администрации президента собеседник.

21 августа кандидаты должны пройти квалификационный экзамен.

Новым председателем Верходного суда РФ, вероятнее всего, станет человек, имеющий авторитет в профессиональном сообществе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

