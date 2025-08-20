СМИ: Бастрыкин может стать главой Верховного суда
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин является основным претендентом на пост председателя Верховного суда РФ, сообщают «Ведомости».
Кандидатура обсуждается после смерти Ирины Подносовой. У руководителя СК в августе заканчивается срок полномочий, новое продление до сих пор не было опубликовано.
Кандидатом на пост председателя ВС может быть только «доверенный и понятный первому лицу человек», сообщил изданию близкий к Администрации президента собеседник.
21 августа кандидаты должны пройти квалификационный экзамен.
Новым председателем Верходного суда РФ, вероятнее всего, станет человек, имеющий авторитет в профессиональном сообществе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
