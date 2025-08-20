СМИ: Бастрыкин может стать главой Верховного суда

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин является основным претендентом на пост председателя Верховного суда РФ, сообщают «Ведомости».

Путин простился с председателем Верховного суда РФ Подносовой

Кандидатура обсуждается после смерти Ирины Подносовой. У руководителя СК в августе заканчивается срок полномочий, новое продление до сих пор не было опубликовано.

Кандидатом на пост председателя ВС может быть только «доверенный и понятный первому лицу человек», сообщил изданию близкий к Администрации президента собеседник.

21 августа кандидаты должны пройти квалификационный экзамен.

Новым председателем Верходного суда РФ, вероятнее всего, станет человек, имеющий авторитет в профессиональном сообществе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
