В турпакетах запретят отели не из реестра Минэкономразвития
При формировании тура, как внутри, так и за пределами страны, планируется запретить включать в него услуги отелей, сведения о которых не включены в реестр классифицированных средств размещения от Минэкономразвития, сообщают «Известия».
Соответствующий проект закона разработан ведомством. Под запрет попадут также услуг экскурсоводов и гидов-переводчиков, сведения о которых не включены в соответствующий федеральный реестр. Ответственность за нарушение будут нести туроператоры.
В документе говорится, что инициатива положительно скажется на развитии туристской отрасли в целом.
У отелей не возникнет проблемы с прохождением регистрации для реестра Росаккредитации, могут остаться только некоторые турбазы, кемпинги или гостевые дома, которые не смогли это сделать по техническим или другим причинам. Об этом
НСН рассказал вице-президент АТОР Александр Курносов.
