Закупаются впрок: Юшков объяснил, как Латвия обошлась без «Газпрома»
Рига отказывается от закупок российского газа с 2023 года, но это не значит, что топливо не может быть российским по происхождению, сказал НСН аналитик Игорь Юшков.
Латвия сейчас максимально хочет закупиться российским газом, чтобы пройти отопительный сезон: с 2023 года страна официально откажется от топлива из РФ, но может продолжить его закупать через Финляндию, заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее стало известно, что латвийская газовая компания Latvijas Gaze продолжила закупать российский газ через посредника. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш говорил, что стране отказаться от закупок у «Газпрома» позволил специальный план.
«Можно создать латвийскую компанию ООО «Ромашка» и с ней заключать контракт на покупку российского газа в рублях, а Latvijas Gaze уже перепродавать за евро. Все это может представляться так, что вернулись к закупке российского газа, но на своих условиях. Или они могли создать дочернюю компанию, принадлежащую Latvijas Gaze, и через нее покупать газ. Латвия сейчас хочет закупиться газом для прохождения отопительного сезона. Там находится единственное подземное хранилище газа на всей территории Прибалтики, поэтому он традиционно закачивался сюда, а зимой уже распределялся в Литву, Эстонию. Известно же, что с 2023 года Рига откажется от закупки российского газа, потому будут пытаться максимально наполнить хранилище. Возникает еще вопрос: они от газа «Газпрома» хотят отказаться или от российского по происхождению? Есть вариант, как они могут и дальше закупать российский газ – через Финляндию. Там есть приемные терминалы СПГ, куда сейчас приходит газ из Ленинградской области», - сказал Юшков.
Поставками газа туда занимается завод «Криогаз-Высоцк», совладельцем которого является «Новатэк». Аналитик отмечает, что при таком раскладе газ будет стоить дороже.
«"Криогаз-Высоцк" продает газ по спотовым ценам, но они дороже, чем брать у "Газпрома" напрямую. Также Латвия может покупать газ через проект "Ямал СПГ", который снабжает топливом Францию, Испанию», - говорит Юшков.
Ранее стало известно, что Германия может ввести осенью налог на газ. По мнению авторов законопроекта, внесенного на рассмотрение в Бундестаг, такая мера поможет поставщикам топлива избежать банкротства из-за роста цен на мировом рынке.
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