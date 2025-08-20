Трамп заявил, что США были бы в опасности без взаимопонимания с Путиным
Американский президент Дональд Трамп заявил радиоведущему Марку Левину о взаимопонимании с российским президентом Владимиром Путиным.
Он выразил радость за налаживание хороших отношений Москвы и Вашингтона как двух крупных ядерных держав. «Ладить друг с другом всегда хорошо, верно», — указал Трамп.
Глава Белого дома отметил, что если бы он и президент РФ не нашли бы общий язык во время переговоров, то США грозила бы опасность.
Ранее президент США заявил, что желал бы после смерти попасть в рай. Он выразил надежду, что в этом ему помогут усилия, которые он прикладывает для прекращения российско-украинского конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
