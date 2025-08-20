Трамп заявил, что США были бы в опасности без взаимопонимания с Путиным

Американский президент Дональд Трамп заявил радиоведущему Марку Левину о взаимопонимании с российским президентом Владимиром Путиным.

Трамп заявил о начале подготовки к встрече Путина и Зеленского

Он выразил радость за налаживание хороших отношений Москвы и Вашингтона как двух крупных ядерных держав. «Ладить друг с другом всегда хорошо, верно», — указал Трамп.

Глава Белого дома отметил, что если бы он и президент РФ не нашли бы общий язык во время переговоров, то США грозила бы опасность.

Ранее президент США заявил, что желал бы после смерти попасть в рай. Он выразил надежду, что в этом ему помогут усилия, которые он прикладывает для прекращения российско-украинского конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Cергей Бобылев
ТЕГИ:РоссияВладимир ПутинСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры