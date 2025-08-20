Назван город России с самым длинным названием
Российским городом с самым длинным названием признан Александровск-Сахалинский на Дальнем Востоке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Росреестр.
«Самое длинное название имеет город Александровск-Сахалинский (25 символов)», - указали в ведомстве, сославшись на сведения Государственного каталога географических названий.
Александровск-Сахалинский находится в Сахалинской области и является административным центром Александровск-Сахалинского района.
Ранее Росреестр назвал самый молодой город в стране, им стал населенный пункт Ойсхара в Чечне, который получил статус города 15 декабря 2023 года, пишет Ura.ru.
