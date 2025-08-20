Средства ПВО уничтожили 42 украинских беспилотника

Дежурные средства ПВО нейтрализовали 42 украинских БПЛА над девятью российскими регионами, передает Минобороны.

«В течение прошедшей ночи 20 августа... перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - сообщило ведомство.

Так, 14 дронов ликвидировали в Воронежской области, восемь – в Тамбовской, семь - в Курской, пять – в Ростовской. По два БПЛА сбили над Брянской, Орловской, Смоленской областями, еще по одному - над Краснодарским краем и Липецкой областью.

Накануне над территорией России ликвидировали 23 украинских дрона, пишет Ura.ru.

