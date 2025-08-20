МВД: Теперь россияне сами вынуждены звонить мошенникам

Аферисты в России искусственно создают тревожную или срочную ситуацию, вынуждая население звонить в первоочередном порядке, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на МВД РФ.

Так мошенники обходят антифрод-системы, которые не могут идентифицировать звонки как нежелательные. Теперь они заставляют граждан самостоятельно набрать номер злоумышленников. Это позволяет преступникам обходить системы банковской и цифровой безопасности.

Отмечается, что с этой целью аферисты могут направлять в мессенджеры, на электронную или аналоговую почту «срочные письма», в которых может быть сообщение о взломе аккаунта на «Госуслугах», необходимости переоформления банковских документов, проблемах с оплатой штрафов или квитанций за жилищно-коммунальные услуги, необходимости срочно связаться с сотрудником полиции по телефону.

