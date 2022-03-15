ЕС запретил экспорт в Россию автомобилей дороже 50 тысяч долларов

В Евросоюзе утвердили очередной пакет санкций против РФ, включающий запрет на экспорт предметов роскоши в страну из союза. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, под санкции попали автомобили дороже 50 тысяч евро (это немногим больше 6 млн рублей, то есть практически весь европейский модельный ряд - прим. НСН), духи, алкоголь, бытовая техника, одежда и другие товары, цена которых превышает более 300 евро за единицу. Среди санкций также ограничение импорта стали и железа из РФ и персональные санкции. Отмечается, что список лиц, попавших в «черный список» будет опубликован позднее.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал эти санкции еще одним серьезным ударом по экономике РФ. Он отметил, что их целью является заставить «президента Путина прекратить бессмысленную и бесчеловечную войну».

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».