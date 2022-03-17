«Нужны ли тонны?»: Психолог призвал россиян «включить голову» и не скупать сахар
Панический ком с повышением цен начинает захватывать всех людей, от пожилых до молодых, заявил НСН Сергей Ениколопов.
Россияне скупают сахар на фоне постоянных сообщений о повышении цен и инфляции, чтобы запастись впрок, но людям нужно иногда «включать голову», чтобы подумать, действительно ли им нужно хранить продукт дома тоннами, заявил заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН».
С начала марта российские ретейлеры столкнулись с ажиотажным спросом на бакалейную продукцию, особенно востребованным оказался сахар. В частности, в магазинах «Магнолия» в Москве ввели лимит на покупку сахара - один килограмм в одни руки.
«В принципе, поведение людей сейчас достаточно рациональное. Единственное, что надо время от времени голову включать. Действительно ли нужны тонны этих продуктов? Если бы в новостях сообщалось о том, что повышение спроса на эти товары связано еще с тем, что нужно ехать на дачу и делать варенье или джемы, то это хотя бы как-то сбивало бы волну. Потому что когда идет сообщение о том, что в каких-то двух-трех магазинах сахар кончился, то понятно, что все побегут в четвертый», - сказал Ениколопов.
По его словам, россияне, которые пережили экономический кризис 1998 года, наиболее подвержены панике. При этом психолог отметил, что остальные люди поддаются таким настроениям и начинают скупать продукты.
«Раньше бы я сказал, что такой панике подвержены люди старшего возраста. Сейчас, естественно, ей подвержены пенсионеры и люди, которые боятся повышения цен. Сейчас все СМИ обсуждают инфляцию, при чем не зная, какой она будет. Люди, которые пережили 1998 год, отлично понимают, что может возникнуть очень острая проблема с деньгами. Поэтому, кто-то покупает именно впрок. Когда идет такая реакция, то это все начинает захватывать других, в том числе и молодых людей, просто как панический ком», - резюмировал Ениколопов.
Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала антикартельные проверки крупнейших производителей сахара на фоне резкого повышения цен на сахар, а также необоснованного сокращения товара на рынке. Ретейлер Дмитрий Потапенко в разговоре с «Радиоточкой НСН» отметил, что для прекращения ажиотажного спроса на сахар в России нужны не проверки ФАС, а товарные интервенции.
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