«Нужны ли тонны?»: Психолог призвал россиян «включить голову» и не скупать сахар

С начала марта российские ретейлеры столкнулись с ажиотажным спросом на бакалейную продукцию, особенно востребованным оказался сахар. В частности, в магазинах «Магнолия» в Москве ввели лимит на покупку сахара - один килограмм в одни руки.

«В принципе, поведение людей сейчас достаточно рациональное. Единственное, что надо время от времени голову включать. Действительно ли нужны тонны этих продуктов? Если бы в новостях сообщалось о том, что повышение спроса на эти товары связано еще с тем, что нужно ехать на дачу и делать варенье или джемы, то это хотя бы как-то сбивало бы волну. Потому что когда идет сообщение о том, что в каких-то двух-трех магазинах сахар кончился, то понятно, что все побегут в четвертый», - сказал Ениколопов.