Сначала – «выдох», потом – деньги: В Госдуме объяснили, когда повысятся пенсии

Для того, чтобы определить размер повышения социальных выплат, пенсий и зарплат бюджетников, надо дать успокоиться экономике и зафиксировать инфляцию, заявила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Президент РФ Владимир Путин накануне заявил, что в ближайшее время будет принято решение об увеличении всех социальных выплат, повысятся МРОТ и прожиточный минимум, а также зарплаты бюджетникам.