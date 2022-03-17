Сначала – «выдох», потом – деньги: В Госдуме объяснили, когда повысятся пенсии
Сейчас происходит коллизия, когда инфляцию порождают ее ожидания, сказала НСН Светлана Бессараб.
Для того, чтобы определить размер повышения социальных выплат, пенсий и зарплат бюджетников, надо дать успокоиться экономике и зафиксировать инфляцию, заявила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Президент РФ Владимир Путин накануне заявил, что в ближайшее время будет принято решение об увеличении всех социальных выплат, повысятся МРОТ и прожиточный минимум, а также зарплаты бюджетникам.
«Для того, чтобы понять, на какой процент нам нужно повышение, надо сначала дать успокоиться экономике, хотя бы немного, потому что сегодняшняя инфляция связана, прежде всего, с ожиданиями. Вот такая коллизия – инфляция зависит от ожиданий инфляции. Когда ежедневно на нас просто пакетами валятся санкции с разных сторон, конечно, потребитель реагирует на это. Так уж мы устроены, что начинаем скупать сахар, гречку, тем самым уже разгоняя инфляцию. Нужно всем успокоиться, выдохнуть, замерить инфляцию, и на установленный уровень провести соответствующее повышение», - сказала Бессараб.
По ее мнению, выплаты, о которых говорил Путин, повысятся «в самое ближайшее время».
«Президент сказал, и я уверена, что решение будет принято в самое ближайшее время, но нам действительно нужно с начала выдохнуть. До конца этого года правительство имеет возможность немедленного реагирования и решения вопросов о повышении МРОТ, прожиточного минимума, пенсий, социальных выплат и пособий», - отметила депутат.
Бессараб также рассказала о других мерах, которые уже применяются для сохранения доходов россиян.
«Уже сегодня вводятся меры, нацеленные на сохранение доходов семей. Это контроль ФАС за необоснованным повышением цен, предусмотрены кредитные и налоговые каникулы, на уровне регионов точечно предусмотрено освобождение от налога на имущество или его снижение, перенос сроков оплаты по ЖКХ. Помимо этих мер, конечно, будут проиндексированы все социальные меры, пособия, зарплата. Самое главное, что нужно сегодня понять, это то, что никто из нас не останется один на один с возникающими проблемами, государство готово и будет помогать», - заключила собеседница «Радиоточки НСН».
Президент РФ Владимир Путин 16 марта в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов предупредил, что новые реалии могут привести к росту безработицы и инфляции, задача властей - минимизировать их, поэтому нужны структурные изменения российской экономики.
Как отмечал председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский в беседе с «Радиоточкой НСН», количество пенсионеров в стране сократилось на миллион из-за демографического спада, повышения пенсионного возраста и последствий пандемии коронавируса.
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