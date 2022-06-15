«Компоненты, фольга, картон»: Чего не хватает фармацевтической отрасли из-за санкций

Санкции не сильно отразились на фармацевтической отрасли, но Россия все-таки еще в некоторой степени зависит от импортных комплектующих, которые несмотря на логистические трудности все-таки удается заменить. Об этом в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

СИЛЬНЫЕ И (НЕ)ЗАВИСИМЫЕ ФАРМАЦЕВТЫ

Ранее первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко заявил, что представители российской фарминдустрии вместе с властями ищут новые способы доставки в РФ веществ и оборудования, необходимых для производства лекарств в стране. По его словам, сейчас в России могут производить около 80% жизненно необходимых лекарств и лекарственных препаратов. По мнению Беспалова, это достаточно «смелое утверждение».