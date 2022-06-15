«Компоненты, фольга, картон»: Чего не хватает фармацевтической отрасли из-за санкций
Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов в эфире НСН рассказал, что ограничения в российской фармацевтической отрасли в пределах трех-пяти лет коснутся только клинических исследований.
Санкции не сильно отразились на фармацевтической отрасли, но Россия все-таки еще в некоторой степени зависит от импортных комплектующих, которые несмотря на логистические трудности все-таки удается заменить. Об этом в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.
СИЛЬНЫЕ И (НЕ)ЗАВИСИМЫЕ ФАРМАЦЕВТЫ
Ранее первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко заявил, что представители российской фарминдустрии вместе с властями ищут новые способы доставки в РФ веществ и оборудования, необходимых для производства лекарств в стране. По его словам, сейчас в России могут производить около 80% жизненно необходимых лекарств и лекарственных препаратов. По мнению Беспалова, это достаточно «смелое утверждение».
«Во-первых, большая часть из этого перечня производится в ограниченном объеме, во-вторых – зачастую из иностранного сырья. Конечно, это определенные риски, связанные с колебаниями на валютном рынке, с логистикой и так далее. В любом случае импортозависимость остается даже в отношении вот этих 80%, если этой цифре безоговорочно доверять. Хотя есть примеры, когда завозятся иностранные препараты и в России проходят стадию упаковки. Это производство неполного цикла. Считать, что в таких условиях препарат производится в России – безусловно, нельзя. Говорить о том, что производство полного цикла абсолютно не зависит от импорта – тоже невозможно. Периодически возникает проблема поставки картона, фольги необходимого качества – масса продуктов, необходимых для того, чтобы компания-производитель могла иметь возможность выпускать то или иное лекарство», - объяснил он.
При этом, по его словам, санкции оказали незначительное влияние на фармацевтическую отрасль России.
«Тем не менее ситуации в фармпроме обстоит достаточно неплохо. Глобально он не попадает под какие-то ограничения. Никто из компаний-производителей, за редким исключением, не делал никаких ограничений. Единственное – ограничения касаются проведения клинисследований. Но это не ближайшая перспектива. Это риски, с которыми может столкнуться система здравоохранения России в пределах трех-пяти лет. Хочется надеяться, что к этому времени ситуация нормализуется», - добавил Беспалов.
СЛОЖНЫЕ ЛЕКАРСТВА УЖЕ РОССИЙСКИЕ?
Директор по развитию RNC Pharma также рассказал, что в России уже начали производить сложные лекарственные препараты, производители которых справляются с импотрозамещением.
«У нас есть достаточно приличное количество компаний и разработчиков, и производителей лекарственных препаратов, в том числе достаточно сложных для воспроизведения. Мы имеем возможность самостоятельно производить в России инсулин, моноклональные антитела. Но, к сожалению, это тоже зависит от поставок зарубежного сырья, полупродуктов, вспомогательных веществ, оборудования и так далее. Проблем хватает, но и определенные успехи с точки зрения замещения импорта – есть», - отметил он.
ЧЕГО ЕЩЕ НЕ ХВАТАЕТ?
В то же время, по словам Беспалова, российская фармацевтическая отрасль на фоне санкций все-таки сталкивается с нехваткой некоторых компонентов производства.
«Сейчас основная сложность связана с поставками компонентов, вспомогательных веществ, фольги, картона и так далее. Но отношения никто не разрывает. Есть компании, которые уходят из России, но они, как правило, не занимают, значимую долю рынка в отношении тех или иных компонентов, и их без проблем можно заменить на альтернативные. Есть препараты, которые защищены действующими патентами. Мы не можем их производить, соблюдая законодательство в этой сфере. То есть существуют сложности с юридическими аспектами. Но где патенты истекают, практически сразу появляются аналоги российского производства. Однако они не всегда и не совсем полностью производятся на территории России, потому что лекарственные препараты – это сложная композиция, требующая кооперации, в том числе и международной. С точки зрения техники воспроизводства – больших сложностей нет», - подчеркнул он.
НА МАНЕЖЕ ВСЕ ТЕ ЖЕ
Аналитик также сообщил, что основными поставщиками некоторых компонентов производства для России остаются Китай и Индия, при этом некоторые уходящие европейские компании приходится заменять в срочном порядке.
«Достаточно давно основные поставщики сырья в Россию – это Китай и Индия. В связи с санкционными ограничениями здесь мало что менялось. Ситуация осталась такой же, как и до кризиса. А что касается вспомогательных веществ – по поставкам здесь достаточно высокая доля европейцев. В том числе по отдельным позициям приходится искать замены в авральном режиме. Более того, часто оборудование европейского происхождения рассчитано на работу с конкретными вспомогательными веществами, конкретными комплектующими, скажем, шприц-ручками, именно европейских производителей. То есть здесь достаточно сложно провести замену. Из-за проблем с логистикой было бы здорово подстраховаться и иметь альтернативных поставщиков сопоставимого качества», - отметил он.
ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ДЕФИЦИТ ИЛИ ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ?
При этом, по его словам, россиянам не стоит ожидать дефицита лекарств, а цены на них снизятся, не достигнув, однако, докризисных показателей.
«Предпосылок для дефицита лекарств сейчас нет. Большая часть логистических проблем решена. Что касается поставок готовых препаратов и фармсырья в Россию. Возникающие в частных случаях ограничения пока глобально не влияют на вопросы доступности лекарственных препаратов. Надеюсь, не будут влиять. Цены уже изменились. В марте был пик всплеска цен – в среднем они выросли примерно на 15%, хотя были примеры и большей ее динамики. Сейчас наступил период стабилизации. Цены начали снижаться, но, конечно, они вряд ли достигнут докризисных показателей просто потому, что логистическое плечо стало длинней, условия поставки стали другими с точки зрения страхования», - заключил Беспалов.
Ранее президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей», член правления Международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Семен Гальперин в пресс-центре НСН заявил, что почти все иностранные производители лекарственных средств остались на российском рынке, и сейчас нет проблем с поставками.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+2 718 / сут.
Умерли
380 тыс.+66 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+4 528 / сут.
- Мебельная сеть Hoff может купить бизнес IKEA в России
- Госдума одобрила в первом чтении ограничение на вывоз с Камчатки красной икры
- Роспотребнадзор ввёл дополнительные меры из-за риска завоза чумы в Россию
- В ЛНР заявили о срыве вывода мирных жителей с завода «Азот» в Северодонецке
- Путин наградил 239-й гвардейский танковый полк орденом Жукова
- «Закройте рты». Кадыров ответил на слухи о проблемах со здоровьем у Путина
- Рашкин лишился поста главы столичного отделения КПРФ
- Аллергикам рассказали о защите от тополиного пуха
- Власти Запорожья национализировали госпредприятия и госзапасы зерна
- В правительстве укрепление рубля назвали вызовом для экономики
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru