«Диабетикам не беспокоиться»: Россиянам пообещали избежать дефицита инсулина
Генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей отметил, что три мировых лидера отрасли продолжают свое производство в России.
В России проблем с производством инсулина из-за введенных санкций нет, заявил генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в пресс-центре НСН.
«В каких-то таких сложных ситуациях у нас в первую очередь начинают беспокоиться и страдать больные сахарным диабетом. У нас в стране их около пяти миллионов. Здесь я хочу всех успокоить – три мировых лидера Novo Nordisk, Sanofi-Aventis, Eli Lilly – все имеют производственные площадки в России. Они работают без перерыва и даже готовы наращивать производства. Поэтому каких-либо перебоев мы не ждем, у кого есть нужда в инсулине – не надо бежать забивать холодильники, принимать просроченный препарат нельзя», - рассказал он.
В России производственных площадок для изготовления лекарственных средств больше, чем достаточно, перед этим заявил генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в пресс-центре НСН.
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