«Летят искры!»: Алиса Вокс раскрыла закулисье телешоу «Ну-ка, все вместе!»
Басков любит подлить масла в огонь и смотреть на искры, Лазарев за всех переживает, а в формуле успеха талант и сама песня занимают лишь 10%, сказала в эфире НСН Алиса Вокс.
Участие в телешоу помогает начинающим артистам набрать важные связи, однако потом обязательно нужен продюсер, объяснила в интервью НСН певица Алиса Вокс. Она также раскрыла, что стоит за эмоциональными спорами звездных ведущих: Сергей Лазарева и Николая Баскова.
В сентябре стартовал восьмой сезон вокального шоу «Ну-ка, все вместе!». Алиса Вокс вновь вошла в состав сотни экспертов. Она объяснила молодым артистам, жаждущим прославиться с помощью телевидения, от чего зависит итоговый успех.
«Этот проект даёт серьёзную стартовую площадку для артистов любого уровня – на сцену выходят как новички, так и вполне профессиональные певцы. Спеть в самом рейтинговом вокальном шоу страны – это очень дорогого стоит. Помимо этого, в число экспертного жюри входит достаточно большое количество продюсеров, авторов и артистов, с кем потенциально возможно сотрудничество, даже если конкурсант не вышел в финал. То есть, на проекте можно обрасти всеми необходимыми связями. Карьера после шоу сильно зависит от упорства самого участника. Нередки случаи, когда успеха добиваются далеко не победители. А бывает, что и победителями становятся не с первого раза. В любом случае, формула успеха – это 90% случая, 5% таланта и 5% материала», - отметила певица.
По его словам, стратегию развития надо видеть на десятки лет вперед, а для этого необходим продюсер.
«Продюсер нужен почти всем, потому что это обладатель так называемого helicopter view – особого управленческого навыка видеть всю картину целиком в перспективе экономического и идеологического развития на ближайшие 10-20-30 лет. В зону его компетенций входит не "пихать артиста везде через свой авторитет и связи", как это принято считать, а гармонично выстраивать образ и стратегию бренда через баланс музыкальной повестки, медиа-активности и "упаковки"», - разъяснила Вокс.
Певица объяснила, что язык исполнения песен не играет ключевой роли, а также рассказала об эмоциях ведущих проекта Николая Баскова и Сергея Лазарева.
«Мне больше нравится, когда конкурсант понимает, о чём поёт, вне зависимости от языка, хоть на суахили. Тем не менее, язык исполнения конкурсных песен всегда вызывал так много споров, что в восьмом сезоне шоу даже ввели новое правило: если первую песню участник исполнил на иностранном языке, то в баттлах он обязан спеть по-русски. Сергей очень переживает за всех конкурсантов, но вне рамок сцены он не позволяет эмоциям взять верх и испортить отношения. А Николай любит подлить масла в огонь разгорающегося спора и смотреть на искры. Тем не менее, оба наших ведущих – тонко чувствующие и искренние люди. Я тоже говорю, что думаю, горячо отстаиваю свою точку зрения и считаю это правильным», - заключила собеседница НСН.
Рок-музыкант Сергей Галанин ранее рассказал «Культурному гиду НСН», что на новом альбоме группы «СерьГа» под названием «Старый дом» появятся три совместных песни с Алисой Вокс.
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