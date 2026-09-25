Участие в телешоу помогает начинающим артистам набрать важные связи, однако потом обязательно нужен продюсер, объяснила в интервью НСН певица Алиса Вокс. Она также раскрыла, что стоит за эмоциональными спорами звездных ведущих: Сергей Лазарева и Николая Баскова.

В сентябре стартовал восьмой сезон вокального шоу «Ну-ка, все вместе!». Алиса Вокс вновь вошла в состав сотни экспертов. Она объяснила молодым артистам, жаждущим прославиться с помощью телевидения, от чего зависит итоговый успех.