«Есть проблемы поважнее»: Как на рынок лекарств влияют санкции на оборудование
Фарминдустрия переживает нелегкие времена, однако оборудование для производства лекарств не является первостепенной проблемой, сказал в эфире НСН директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.
Проблемы с европейским медицинским оборудованием действительно существуют, но негативное влияние санкций можно смягчить путем работы с азиатскими поставщиками и качественного обслуживания уже завезенной в страну техники, отметил директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Российская фарминдустрия из-за отказа западных компаний поставлять в страну комплектующие столкнулась с нехваткой хроматографических колонок, производимых в том числе Agilent Technologies, Waters, Phenomenex. Они нужны для разработки новых препаратов и для контроля за качеством уже зарегистрированных лекарств, передает «Коммерсантъ».
«Проблем сейчас, что называется, хватает. Это одна из проблемных областей. Хочется надеяться, что она временная, рано или поздно эта ситуация закончится. Какое-то время существующее оборудование может работать, хотя оно требует обслуживания, расходников и так далее. Если не нормализуются отношения с европейскими партнерами, то придется искать альтернативу на других рынках, по ряду позиций они есть, по ряду могут быть сложности. Но здесь забегать сильно вперед не хочется, пока мы не знаем, к чему придет текущая ситуация. Не совсем правда, что мы не сможем выпускать лекарства без импортного оборудования. Во-первых, есть другие методы анализа, во-вторых, то оборудование, которое сейчас в России присутствует, тоже способно работать. Наконец, есть инструменты параллельного импорта, чтобы дефицит покрывать. И, как я и сказал, есть другие поставщики, сейчас наука развита не только на европейской территории, достаточно большое количество азиатских партнеров конкурентоспособны в этом отношении. Но здесь прицельно надо разбираться с каждым конкретным проблемным случаем, где-то это есть, где-то с этим сложности», - объяснил фарманалитик.
При этом лекарства в стране подорожают не из-за сложностей с оборудованием, заверил Беспалов.
«Безусловно, ни одна страна мира полностью свои потребности не закрывает, в любом случае существует международная кооперация, без нее невозможно организовать собственную промышленность. К сожалению, про цены на оборудование не могу сказать, мы не мониторим сегмент рынка в отношении именно хроматографов и так далее, но рост цен в пределах 20-30% находится. Что касается роста цен на конечные препараты, цены на оборудование очень незначительную величину составляют в конечном ценнике, там есть гораздо более важные составляющие. В частности, подорожала логистика фармсубстанций и вспомогательных веществ, и сами они подорожали, это гораздо более ощутимое влияние на цену оказывает. По итогам марта рост цен на лекарственные препараты составлял порядка 15%, в апреле цены начали стабилизироваться, там речь шла о 13%», - резюмировал специалист.
Ранее президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей», член правления Международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Семен Гальперин в пресс-центре НСН заявил, что почти все иностранные производители лекарственных средств остались на российском рынке, на сегодняшний день проблем с поставками нет.
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