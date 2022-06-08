«Есть проблемы поважнее»: Как на рынок лекарств влияют санкции на оборудование

Фарминдустрия переживает нелегкие времена, однако оборудование для производства лекарств не является первостепенной проблемой, сказал в эфире НСН директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

Проблемы с европейским медицинским оборудованием действительно существуют, но негативное влияние санкций можно смягчить путем работы с азиатскими поставщиками и качественного обслуживания уже завезенной в страну техники, отметил директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Российская фарминдустрия из-за отказа западных компаний поставлять в страну комплектующие столкнулась с нехваткой хроматографических колонок, производимых в том числе Agilent Technologies, Waters, Phenomenex. Они нужны для разработки новых препаратов и для контроля за качеством уже зарегистрированных лекарств, передает «Коммерсантъ».

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«Проблем сейчас, что называется, хватает. Это одна из проблемных областей. Хочется надеяться, что она временная, рано или поздно эта ситуация закончится. Какое-то время существующее оборудование может работать, хотя оно требует обслуживания, расходников и так далее. Если не нормализуются отношения с европейскими партнерами, то придется искать альтернативу на других рынках, по ряду позиций они есть, по ряду могут быть сложности. Но здесь забегать сильно вперед не хочется, пока мы не знаем, к чему придет текущая ситуация. Не совсем правда, что мы не сможем выпускать лекарства без импортного оборудования. Во-первых, есть другие методы анализа, во-вторых, то оборудование, которое сейчас в России присутствует, тоже способно работать. Наконец, есть инструменты параллельного импорта, чтобы дефицит покрывать. И, как я и сказал, есть другие поставщики, сейчас наука развита не только на европейской территории, достаточно большое количество азиатских партнеров конкурентоспособны в этом отношении. Но здесь прицельно надо разбираться с каждым конкретным проблемным случаем, где-то это есть, где-то с этим сложности», - объяснил фарманалитик.

При этом лекарства в стране подорожают не из-за сложностей с оборудованием, заверил Беспалов.

«Безусловно, ни одна страна мира полностью свои потребности не закрывает, в любом случае существует международная кооперация, без нее невозможно организовать собственную промышленность. К сожалению, про цены на оборудование не могу сказать, мы не мониторим сегмент рынка в отношении именно хроматографов и так далее, но рост цен в пределах 20-30% находится. Что касается роста цен на конечные препараты, цены на оборудование очень незначительную величину составляют в конечном ценнике, там есть гораздо более важные составляющие. В частности, подорожала логистика фармсубстанций и вспомогательных веществ, и сами они подорожали, это гораздо более ощутимое влияние на цену оказывает. По итогам марта рост цен на лекарственные препараты составлял порядка 15%, в апреле цены начали стабилизироваться, там речь шла о 13%», - резюмировал специалист.

Ранее президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей», член правления Международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Семен Гальперин в пресс-центре НСН заявил, что почти все иностранные производители лекарственных средств остались на российском рынке, на сегодняшний день проблем с поставками нет.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:МедицинаЛекарстваФармацевтика
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