«Есть проблемы поважнее»: Как на рынок лекарств влияют санкции на оборудование

Проблемы с европейским медицинским оборудованием действительно существуют, но негативное влияние санкций можно смягчить путем работы с азиатскими поставщиками и качественного обслуживания уже завезенной в страну техники, отметил директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».



Российская фарминдустрия из-за отказа западных компаний поставлять в страну комплектующие столкнулась с нехваткой хроматографических колонок, производимых в том числе Agilent Technologies, Waters, Phenomenex. Они нужны для разработки новых препаратов и для контроля за качеством уже зарегистрированных лекарств, передает «Коммерсантъ».