«Есть запасы»: Фарманалитик объяснил ситуацию с ингредиентами для лекарств

Сейчас фармкомпании в России работают на запасах ингредиентов, однако вопрос с новыми поставками решится в ближайшее время, отметил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» фарманалитик, гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк.

Ряд СМИ пишут, что поставки вспомогательных веществ для лекарств осложнились, в результате в России ощущают сложности с лекарствами. Фармкомпании испытывают проблемы с поставками красителей, стабилизаторов и загустителей. Если предприятия начнут переключаться на других поставщиков, это спровоцирует сбои в производстве и рост цен, предупреждают источники в отрасли.