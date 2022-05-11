«Есть запасы»: Фарманалитик объяснил ситуацию с ингредиентами для лекарств
Фармкомпании пока что работают на старых запасах, но в ближайшее время поставки будут вновь налажены, успокоил россиян Сергей Шуляк в эфире НСН.
Сейчас фармкомпании в России работают на запасах ингредиентов, однако вопрос с новыми поставками решится в ближайшее время, отметил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» фарманалитик, гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк.
Ряд СМИ пишут, что поставки вспомогательных веществ для лекарств осложнились, в результате в России ощущают сложности с лекарствами. Фармкомпании испытывают проблемы с поставками красителей, стабилизаторов и загустителей. Если предприятия начнут переключаться на других поставщиков, это спровоцирует сбои в производстве и рост цен, предупреждают источники в отрасли.
«Тут очень много составляющих. Логистика действительно нарушена, кто-то отказывается что-то поставлять нам. Ищутся альтернативные каналы поставок по логистике. Есть сложности, они касаются вообще различных аспектов по производству лекарственных препаратов, поэтому здесь говорить о чем-то конкретным бессмысленно, потому что у каждого производителя найдутся проблемы по поставке ингредиентов для синтеза субстанций и производства лекарственных препаратов. Пока что никак это на россиянах не отразится, потому что запасы были, и, соответственно, они сейчас используются. Надеемся, что к тому времени, как существующие запасы подойдут к концу, каналы поставок наладятся, и в конечном итоге это не отразится ни на поставках, ни на производстве лекарственных препаратов. Уже два месяца как решается этот вопрос, думаю, в ближайший месяц этого не произойдет, но в ближайшее время – да», - объяснил специалист.
Ранее пресс-служба Росздравнадзора заявила, что на сегодняшний день никто из зарубежных производителей лекарств не отказался от поставок препаратов в Россию, с некоторыми из них ведутся переговоры об увеличении объемов поставок лекарств. Отмечается, что временный дефицит некоторых препаратов в аптеках может возникать из-за поиска новых логистических путей или задержек на границе.
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