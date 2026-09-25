Песков: Россия учитывает, какие страны передают вооружение Украине

Россия тщательно следит за тем, какие страны передают Украине вооружение или лицензии на его производство. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Мы очень внимательно, естественно, наблюдаем... какие страны какие лицензии дают, какие вооружения поставляют, и всё это тщательно учитываем», - сказал он.

Комментируя слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что президент США Дональд Трамп якобы пообещал Киеву лицензии на производство ракет для Patriot, представитель Кремля указал, что «Зеленский сейчас много говорил».

Ранее военный эксперт Алексей Подберёзкин заявил, что передача технологии дальнобойных ракет Storm Shadow/SCALP в реальности ничего не даст Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ВооружениеУкраинаРоссияДмитрий Песков

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