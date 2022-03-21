Трунов: Опасно, когда лекарства скупают без необходимости
Президент Союза адвокатов России специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В России появится новая система блокировки спам-звонков
Новая система блокировки спам-звонков и SMS появится в России к 1 июня. Специальные формы для жалоб на нежелательные звонки или сообщения появятся на сайтах ФАС и операторов "большой четверки" (МТС, "Мегафон", "Билайн" и Tele2). После проверки в течение 72 часов номер будет заблокирован в общей системе всеми компаниями, подключенными к системе, отмечает издание.
Игорь Трунов: «Спам-звонки, спам-реклама, мошеннические звонки, - это деяния одного порядка. Они крадут наши деньги, наши время, навязывают нам то, что мы не хотим. Новые технологии создали системы, с которыми отдельно взятый человек бороться сегодня уже не может. Система блокировки – хорошая идея, она в каждом телефоне сегодня есть, но легко обходиться созданием сервисов виртуальных номеров. Одновременно с созданием системы блокировки, я думаю, что необходимо вносить поправки в административную ответственность за навязывание рекламы и поднимать планку штрафной ответственности для Интернет-провайдеров за телефонный спам», - предложил адвокат.
В России предложили запретить вывески на иностранных языках
В письме на имя руководителя Федеральной антимонопольной службы Максима Шаскольского депутат выразил мнение, что баннеры на иностранных языках не всегда информативны для россиян. Кроме того, они нивелируют государственный статус русского языка, полагает парламентарий.
Игорь Трунов: «Бесспорно, в России реклама и указатели должны быть на русском языке, но нельзя бросаться в крайности. Если мы хотим развивать туризм, то неплохо иметь понятную читаемую рекламу и указатели на нескольких языках. Многие рекламы содержат товарные знаки на английском языке. И если адаптировать мировые бренды под русский язык, то это может привести к тому, что мы и не поймем о чем эта реклама. Ровняться же на дискриминационные проявления некоторых государств, наверное, не имеет смысла», - добавил он.
В Минздраве объяснили нехватку лекарств в аптеках повышенным спросом.
Возможные недостатки лекарств в аптеках связаны не с прекращением поставок препаратов и комплектующих, а с повышенным спросом, заявил замглавы Минздрава России Сергей Глаголев.
Игорь Трунов: «Нормальная человеческая реакция, отголосок советского прошлого и боязнь его возвращения. Старшее поколение помнит пустые полки магазинов и отдельный ажиотажный спрос. Но в условиях рынка повышение спроса только стимулирует экономику. Российский фармрынок отличается от всех остальных стран либерализмом, рецепт спрашивают только по узкому спектру лекарств, к примеру, содержащих апиоиды. И это отличие опасно: люди покупают лекарства, не имея насущной необходимости впрок и на авось», - отметил собеседник.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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