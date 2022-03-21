Трунов: Опасно, когда лекарства скупают без необходимости

Игорь Трунов: «Бесспорно, в России реклама и указатели должны быть на русском языке, но нельзя бросаться в крайности. Если мы хотим развивать туризм, то неплохо иметь понятную читаемую рекламу и указатели на нескольких языках. Многие рекламы содержат товарные знаки на английском языке. И если адаптировать мировые бренды под русский язык, то это может привести к тому, что мы и не поймем о чем эта реклама. Ровняться же на дискриминационные проявления некоторых государств, наверное, не имеет смысла», - добавил он.

