Россиянам объяснили выгоду от федерального реестра медицинских рецептов
Фарманалитик Сергей Шуляк в эфире НСН отметил, что пилотный проект по созданию реестра рецептов лекарств безопасен в плане хранения информации о пациентах.
Создание федерального реестра медицинских рецептов облегчит работу уже существующей системы и позволит пациентам покупать по ним лекарства и в других регионах. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил фарманалитик, гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк.
Ранее стало известно, что в России может появиться федеральный реестр медицинских назначений, в котором будет собрана вся информация о выписанных электронных рецептах на лекарства. Такой пилотный проект запустят Минздрав и Минцифры. Шуляк считает, что этот вопрос давно назрел.
«Электронный рецепт призван упростить жизнь пациентов в плане покупки лекарств. Сейчас в разных регионах существуют разные программы, но коммуникации между этими базами данных нет. Поэтому пациент, уехавший в другой регион страны, не может купить лекарства по рецепту, потому что в другом регионе его не видно. Это ущемляет права пациентов. Для того, чтобы можно было видеть этот рецепт, нужна база», - объяснил он.
При этом, по его словам, создание федерального реестра положительно для граждан с точки зрения информационной безопасности.
«В такой реестр можно передавать рецепты без разрешения пациентов, потому что он и так выписан в электронном виде и ведется электронная карта. Конечно, это все под защитой. Реестр доступен только аптекам, которые к нему подключены, поэтому любой желающий не сможет войти туда. В электронном рецепте не указываются диагнозы, там есть информация о лекарственном препарате и его объеме. Во всех электронных источниках есть, например, копии паспортов и так далее. Поэтому информация о лекарственных препаратах не является такой тайной, потому что все равно в каждом регионе сейчас ведутся электронные карты, в которых прописываются диагнозы. Поэтому этот реестр не будет источником дополнительной угрозы распространения информации о пациентах, потому что она уже и так есть», - заключил Шуляк.
Ранее генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в пресс-центре НСН заявил, что сейчас прорабатываются возможные меры для того, чтобы поддержать фармацевтическую отрасль, и не допустить резкого роста цен.
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