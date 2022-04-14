Россиянам объяснили выгоду от федерального реестра медицинских рецептов

Ранее стало известно, что в России может появиться федеральный реестр медицинских назначений, в котором будет собрана вся информация о выписанных электронных рецептах на лекарства. Такой пилотный проект запустят Минздрав и Минцифры. Шуляк считает, что этот вопрос давно назрел.

«Электронный рецепт призван упростить жизнь пациентов в плане покупки лекарств. Сейчас в разных регионах существуют разные программы, но коммуникации между этими базами данных нет. Поэтому пациент, уехавший в другой регион страны, не может купить лекарства по рецепту, потому что в другом регионе его не видно. Это ущемляет права пациентов. Для того, чтобы можно было видеть этот рецепт, нужна база», - объяснил он.

При этом, по его словам, создание федерального реестра положительно для граждан с точки зрения информационной безопасности.