«Они отслеживают спутниковые снимки, оценивают, есть движение судов в Ормузском проливе или нет. Это не очень точная и достоверная информация, но это попытка убедить рынок в том, что в Ормузском проливе все стабильно, чтобы повлиять на цену. Для западных СМИ и аналитиков это логично. Они утверждают, что в Ормузском проливе сформировался свой некий «теневой флот», который они раньше ругали. Это танкеры, которые специализируются именно на том, что проходят через пролив, загружаются на входе, выгружаются на выходе. Они берут на себя риски, но берут высокую цену за свои услуги. Радикального снижения цен на нефть мы пока не видим. Если Иран опять обстреляет несколько танкеров, все опять остановится, это временная передышка», - объяснил он.

По его словам, значительное снижение цен возможно только в случае официального соглашения между США и Ираном.

«Сейчас цены на российскую нефть очень высокие, выше ста долларов за баррель даже. Конечно, для нас все пока выгодно. Цена может упасть до 90 долларов, но дальнейшее снижение в район 70-80 долларов возможно только в случае официального соглашения между США и Ираном, сейчас все очень хрупко», - заключил собеседник НСН.

Власти России закладывают в бюджет на следующий год стоимость нефти в $50 за баррель, заявил глава государства Владимир Путин. По его словам, это может выглядеть сверхконсервативно, но это надежно. Российский лидер указал, что власти в расчетах исходят «из очень консервативной оценки цены на нефть».

