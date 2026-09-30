Временная передышка: Юшков назвал условие для снижения цен на нефть до $70
Игорь Юшков заявил НСН, что значительное снижение цен возможно только в случае официального соглашения между США и Ираном.
Западные аналитики делают вид, что в Ормузском проливе восстановилось судоходство, на деле же хрупкий мир может рухнуть в любой момент, поэтому цены на нефть пока не снижаются, заявил НСН эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Поставки нефти с Ближнего Востока достигли 98% от довоенного уровня. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные банка JP Morgan. Аналитики фиксируют почти полное восстановление объемов экспорта из региона. Юшков отметил, что пока этот факт не будет сильно влиять на цены.
«Они отслеживают спутниковые снимки, оценивают, есть движение судов в Ормузском проливе или нет. Это не очень точная и достоверная информация, но это попытка убедить рынок в том, что в Ормузском проливе все стабильно, чтобы повлиять на цену. Для западных СМИ и аналитиков это логично. Они утверждают, что в Ормузском проливе сформировался свой некий «теневой флот», который они раньше ругали. Это танкеры, которые специализируются именно на том, что проходят через пролив, загружаются на входе, выгружаются на выходе. Они берут на себя риски, но берут высокую цену за свои услуги. Радикального снижения цен на нефть мы пока не видим. Если Иран опять обстреляет несколько танкеров, все опять остановится, это временная передышка», - объяснил он.
По его словам, значительное снижение цен возможно только в случае официального соглашения между США и Ираном.
«Сейчас цены на российскую нефть очень высокие, выше ста долларов за баррель даже. Конечно, для нас все пока выгодно. Цена может упасть до 90 долларов, но дальнейшее снижение в район 70-80 долларов возможно только в случае официального соглашения между США и Ираном, сейчас все очень хрупко», - заключил собеседник НСН.
Власти России закладывают в бюджет на следующий год стоимость нефти в $50 за баррель, заявил глава государства Владимир Путин. По его словам, это может выглядеть сверхконсервативно, но это надежно. Российский лидер указал, что власти в расчетах исходят «из очень консервативной оценки цены на нефть».
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