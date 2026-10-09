Крайний случай: Сколько нефти осталось в стратегических запасах США
Игорь Юшков заявил НСН, что у американцев есть сценарий на «крайний случай», а у Европы никаких запасных вариантов нет.
В США остатки нефти в стратегических резервах составляют примерно 282 миллиона баррелей, но около 200 миллионов баррелей – это неизвлекаемые объемы, заявил НСН эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Запасы нефти на Западе исчерпаны, в ближайшее время на рынках сохранится дефицит. Об этом заявил глава крупнейшего сырьевого трейдера Vitol Group Рассел Харди, его слова приводит Bloomberg. Юшков отметил, что больше всех страдает Европа.
«Страны Запады уже много изъяли нефти из коммерческих и стратегических запасов. Когда прерываются поставки, страны потребители согласовывают свои решения на этот счет. В итоге было изъято 426 миллионов баррелей, в начале октября и США, и страны Европы согласовали последний этап изъятия этих объемов из стратегических резервов. Они подбираются уже к рискованной ситуации. В США остатки нефти в стратегических резервах, с одной стороны, большие – примерно 282 миллиона баррелей. С другой стороны, предполагается, что около 200 миллионов баррелей – это неизвлекаемые объемы. Поэтому США замедляются с изъятием на этом фоне, экономят», - рассказал он.
По его словам, у американцев есть сценарий на «крайний случай», а у Европы никаких запасных вариантов нет.
«Если говорим про страны Запада, там ситуация гораздо хуже, чем в США. США – все-таки мировой лидер по добыче нефти, они экспортеры номер один по дизельному топливу, у них есть крайний вариант – просто закрыть экспорт, насытить внутренний рынок. Вряд ли США до этого дойдут, но у Европы такой опции вообще нет. В ЕС все тотально зависимы от импорта. Они полностью зависят от текущих поставок. Поэтому задача у них поднять цену так, чтобы нефть приходила именно к ним, а не на азиатский рынок», - заключил собеседник НСН.
Западные аналитики делают вид, что в Ормузском проливе восстановилось судоходство, на деле же хрупкий мир может рухнуть в любой момент, поэтому цены на нефть пока не снижаются, заявил НСН эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
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