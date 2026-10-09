В США остатки нефти в стратегических резервах составляют примерно 282 миллиона баррелей, но около 200 миллионов баррелей – это неизвлекаемые объемы, заявил НСН эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Запасы нефти на Западе исчерпаны, в ближайшее время на рынках сохранится дефицит. Об этом заявил глава крупнейшего сырьевого трейдера Vitol Group Рассел Харди, его слова приводит Bloomberg. Юшков отметил, что больше всех страдает Европа.