Крайний случай: Сколько нефти осталось в стратегических запасах США

Игорь Юшков заявил НСН, что у американцев есть сценарий на «крайний случай», а у Европы никаких запасных вариантов нет.

В США остатки нефти в стратегических резервах составляют примерно 282 миллиона баррелей, но около 200 миллионов баррелей – это неизвлекаемые объемы, заявил НСН эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Запасы нефти на Западе исчерпаны, в ближайшее время на рынках сохранится дефицит. Об этом заявил глава крупнейшего сырьевого трейдера Vitol Group Рассел Харди, его слова приводит Bloomberg. Юшков отметил, что больше всех страдает Европа.

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«Страны Запады уже много изъяли нефти из коммерческих и стратегических запасов. Когда прерываются поставки, страны потребители согласовывают свои решения на этот счет. В итоге было изъято 426 миллионов баррелей, в начале октября и США, и страны Европы согласовали последний этап изъятия этих объемов из стратегических резервов. Они подбираются уже к рискованной ситуации. В США остатки нефти в стратегических резервах, с одной стороны, большие – примерно 282 миллиона баррелей. С другой стороны, предполагается, что около 200 миллионов баррелей – это неизвлекаемые объемы. Поэтому США замедляются с изъятием на этом фоне, экономят», - рассказал он.

По его словам, у американцев есть сценарий на «крайний случай», а у Европы никаких запасных вариантов нет.

«Если говорим про страны Запада, там ситуация гораздо хуже, чем в США. США – все-таки мировой лидер по добыче нефти, они экспортеры номер один по дизельному топливу, у них есть крайний вариант – просто закрыть экспорт, насытить внутренний рынок. Вряд ли США до этого дойдут, но у Европы такой опции вообще нет. В ЕС все тотально зависимы от импорта. Они полностью зависят от текущих поставок. Поэтому задача у них поднять цену так, чтобы нефть приходила именно к ним, а не на азиатский рынок», - заключил собеседник НСН.

Западные аналитики делают вид, что в Ормузском проливе восстановилось судоходство, на деле же хрупкий мир может рухнуть в любой момент, поэтому цены на нефть пока не снижаются, заявил НСН эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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