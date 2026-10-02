Шантаж и угрозы: Трамп вынудил Европу раскрыть стратегические запасы дизеля
Дональд Трамп решает свои проблемы, а расплачиваться за них в долгосрочной перспективе будет Европа, заявил НСН Игорь Юшков.
США фактически шантажом вынудили Европу высвободить дизель из стратегических запасов, хотя для них это невыгодно, особенно в долгосрочной перспективе, а вот Россия в будущем на этом, напротив, сможет заработать, объяснил НСН эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Дональд Трамп заявил, что страны Европы согласились высвободить значительные объемы дизельного топлива из своих запасов. Президент США подчеркнул, что этот процесс начнется немедленно. Ранее американский лидер пригрозил запретом на экспорт дизеля для стабилизации ситуации с топливом в стране. Юшков отметил, что этим Трамп фактически вынудил Европу раскрыть свои чрезвычайные резервы.
«Трамп действительно во многом открыто шантажировал Европу. Он им угрожал, что, если они не высвободят дизель из запасов, то он запретит экспорт нефтепродуктов из Соединенных Штатов. А США — крупнейший в мире экспортер дизельного топлива. Для Трампа это удобно, потому что европейцы за счет высвобождения своих стратегических запасов снизят цены на всем глобальном рынке, в том числе, на американском. Но при этом самому Трампу делать ничего не надо: не надо договариваться с Ираном и идти ему на уступки, чтобы открыть Ормузский пролив, не надо жестко давить на Украину, чтобы она не трогала российские НПЗ и Россия могла экспортировать дизель. То есть такие никакие издержки у него не появятся, европейцы все сделают сами. Более того, после того, как европейцы сейчас потратят стратегические запасы, они потом будут восполнять их, покупая дизель у Соединенных Штатов. То есть он еще и гарантирует в дальнейшем рынок сбыта для американского дизеля. Это очень удобно для Трампа и неудобно для европейцев», — пояснил эксперт.
Он отметил, что в моменте цены на дизель будут стабилизированы, но ненамного и в краткосрочной перспективе.
«Одна новость о том, что Европе нужно будет распечатывать стратегические резервы, означает, что дела плохи. И это в перспективе толкнет цены на нефть вверх. Плюс, это будет удерживать цены на нефть и нефтепродукты в долгосрочной перспективе, потому что европейцы потом будут покупать нефтепродукты не только для текущего потребления, но и для восполнения стратегических резервов, которые они сейчас будут опустошать. Для Европы это означает, что в моменте, может быть, станет полегче, и они не будут каждый день обновлять исторические рекорды цен, как сейчас это происходит. Но в долгосрочной перспективе они все равно в итоге потратят много денег», — считает Юшков.
На российский рынок эта ситуация пока не оказывает серьезного влияния, так как кабмин продлил запрет на экспорт дизельного топлива до конца октября, однако в перспективе для РФ это выгодно.
«Здесь и сейчас для нас это особой роли не играет. Мы сейчас не экспортируем дизель, поэтому все равно не можем заработать на этом. Но вот в перспективе для нас это, скорее, даже выгодно. Если сейчас европейцы изымут какие-то значимые объемы из стратегических резервов нефтепродуктов, а потом будут их восполнять, то это будет удерживать потом цены на дизель на высоком уровне потом, когда мы как раз уже сможем его экспортировать. Пока у нас запрет действует только до конца октября, а после его снятия мы сможем на этом заработать», — сказал он.
Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с НСН назвал топливо важным геополитическим инструментом.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Минобрнауки предложило принимать участников СВО на платное обучение вне лимитов
- Германия начала приватизацию экс-подразделения «Газпрома»
- ГМИИ имени Пушкина поддержит культурную программу в малых населенных пунктах
- Технолог объяснила, почему мед лучше класть в негорячий чай
- СМИ назвали семь профессий после колледжа, которые кормят лучше модного диплома
- Минобрнауки рассказало о самых взрослых студентах вузов
- «Террористы»: ВСУ обвинили в использовании химического оружия в Белгороде
- Войска завершили основной этап учений «Центр-2026» разгромом противника
- «Потерял берега»: Бородин потребовал признать Парфенова иноагентом
- СМИ: Жители Киева массово уезжают из города на фоне транспортных проблем