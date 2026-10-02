Дональд Трамп заявил, что страны Европы согласились высвободить значительные объемы дизельного топлива из своих запасов. Президент США подчеркнул, что этот процесс начнется немедленно. Ранее американский лидер пригрозил запретом на экспорт дизеля для стабилизации ситуации с топливом в стране. Юшков отметил, что этим Трамп фактически вынудил Европу раскрыть свои чрезвычайные резервы.

«Трамп действительно во многом открыто шантажировал Европу. Он им угрожал, что, если они не высвободят дизель из запасов, то он запретит экспорт нефтепродуктов из Соединенных Штатов. А США — крупнейший в мире экспортер дизельного топлива. Для Трампа это удобно, потому что европейцы за счет высвобождения своих стратегических запасов снизят цены на всем глобальном рынке, в том числе, на американском. Но при этом самому Трампу делать ничего не надо: не надо договариваться с Ираном и идти ему на уступки, чтобы открыть Ормузский пролив, не надо жестко давить на Украину, чтобы она не трогала российские НПЗ и Россия могла экспортировать дизель. То есть такие никакие издержки у него не появятся, европейцы все сделают сами. Более того, после того, как европейцы сейчас потратят стратегические запасы, они потом будут восполнять их, покупая дизель у Соединенных Штатов. То есть он еще и гарантирует в дальнейшем рынок сбыта для американского дизеля. Это очень удобно для Трампа и неудобно для европейцев», — пояснил эксперт.

Он отметил, что в моменте цены на дизель будут стабилизированы, но ненамного и в краткосрочной перспективе.

«Одна новость о том, что Европе нужно будет распечатывать стратегические резервы, означает, что дела плохи. И это в перспективе толкнет цены на нефть вверх. Плюс, это будет удерживать цены на нефть и нефтепродукты в долгосрочной перспективе, потому что европейцы потом будут покупать нефтепродукты не только для текущего потребления, но и для восполнения стратегических резервов, которые они сейчас будут опустошать. Для Европы это означает, что в моменте, может быть, станет полегче, и они не будут каждый день обновлять исторические рекорды цен, как сейчас это происходит. Но в долгосрочной перспективе они все равно в итоге потратят много денег», — считает Юшков.