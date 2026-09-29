Информация о работе топливно-энергетического комплекса засекречена, чтобы не было случайных утечек недружественным сторонам, участникам рынка эта информация будет доступна, рассказала эксперт топливного рынка Анастасия Бунина в беседе с НСН.

Президент Владимир Путин засекретил информацию о работе топливно-энергетического комплекса: конфиденциальными признаны сведения об экспорте компаний, переработке НПЗ, продаже бензина и дизтоплива на бирже, маршрутах поставок. Согласно указу главы государства, сообщать об этом в СМИ и в интернете можно только при раскрытии данных самими компаниями. Меры вводятся в ответ на «недружественные и противоречащие международному праву» действия США и «примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций». Бунина раскрыла последствия этого решения для рынка.