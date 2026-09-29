Случайная утечка: Зачем в России засекретили данные о производстве топлива
Анастасия Бунина в эфире НСН заявила, что внутренние игроки не будут лишены важной информации для принятия решений.
Информация о работе топливно-энергетического комплекса засекречена, чтобы не было случайных утечек недружественным сторонам, участникам рынка эта информация будет доступна, рассказала эксперт топливного рынка Анастасия Бунина в беседе с НСН.
Президент Владимир Путин засекретил информацию о работе топливно-энергетического комплекса: конфиденциальными признаны сведения об экспорте компаний, переработке НПЗ, продаже бензина и дизтоплива на бирже, маршрутах поставок. Согласно указу главы государства, сообщать об этом в СМИ и в интернете можно только при раскрытии данных самими компаниями. Меры вводятся в ответ на «недружественные и противоречащие международному праву» действия США и «примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций». Бунина раскрыла последствия этого решения для рынка.
«Этот указ больше не про участников рынка, а больше про обеспечение безопасности, чтобы случайно не утекла информация недружественным сторонам. Это делается, чтобы не допустить дальнейших «прилетов» на российские нефтеперерабатывающие заводы и в целом на топливно-энергетическую систему. В данном случае контекст именно такой. Если говорить про участников рынка, на сегодняшний день тот объем топлива, который выдается на внутренний российский рынок, виден на торгах Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Любая компания, которая там зарегистрирована, имеет возможность посмотреть объем топлива от каждого производителя и независимых трейдеров. Для автозаправочных станций и независимых трейдеров этой информации более чем достаточно», - объяснила она.
Ранее Бунина заявила НСН, что свободная продажа топлива экологического класса, отличного от Евро-5, поможет насытить внутренний рынок РФ, к тому же есть страны, которые поставляют и готовы дальше поставлять бензин в Россию.
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