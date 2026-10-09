Только проблемы на американском рынке могут толкнуть цены на нефть в район 200 долларов за баррель, заявил НСН эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Мировой нефтяной рынок может столкнуться с новым витком кризиса, если проблемы с транспортировкой сырья из Ближнего Востока усилятся. Глава крупнейшего независимого нефтетрейдера Vitol Рассел Харди предупредил, что при серьезном нарушении поставок цена нефти теоретически способна подняться до $200 за баррель, а главным ограничением все чаще становится не добыча, а нехватка танкеров, пишет The Financial Times. Юшков уверен, что максимум цена может дойти до 150 долларов.