Аналитик Юшков назвал условие для роста цен на нефть до $200
Уже при цене на нефть в 150 долларов за баррель начнется сокращение потребления, заявил НСН Игорь Юшков.
Только проблемы на американском рынке могут толкнуть цены на нефть в район 200 долларов за баррель, заявил НСН эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Мировой нефтяной рынок может столкнуться с новым витком кризиса, если проблемы с транспортировкой сырья из Ближнего Востока усилятся. Глава крупнейшего независимого нефтетрейдера Vitol Рассел Харди предупредил, что при серьезном нарушении поставок цена нефти теоретически способна подняться до $200 за баррель, а главным ограничением все чаще становится не добыча, а нехватка танкеров, пишет The Financial Times. Юшков уверен, что максимум цена может дойти до 150 долларов.
«Исчерпание стратегических резервов приводит к росту цен. На рынке образовался дефицит из-за конфликта с Ираном. Но вряд ли мы увидим 200 долларов за баррель, цена будет расти относительно медленно. Далеко не все могут себе позволить нефть по такой цене, в районе 150 долларов за баррель просто начнется сокращение потребления. Но у американцев пока есть опции, чтобы не допустить столь высокий рост цен. Можно разрешить конфликт с Ираном, например. Тогда будет падение цен. До 200 долларов можем дойти только при каком-то шоке на рынке, если, например, сами США сократят добычу в два раза. Медленно дорасти до 200 долларов за баррель фактически невозможно», — объяснил он.
Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с НСН назвал топливо важным геополитическим инструментом.
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