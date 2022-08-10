«Историческая шизофрения»: Страны ЕС смягчают риторику в отношении российского газа
Болгария сообщила о готовности возобновить переговоры с «Газпромом», против ограничения потребления газа выступили Венгрия и Польша. При этом наибольшие проблемы предстоящей зимой эксперты предрекают жителям Германии.
На фоне экономического кризиса европейские страны смягчают свою риторику по поводу поставок российского газа. Эксперты предрекают Евросоюзу большие проблемы и уверяют, что странам просто нечем будет восполнить дефицит ресурса при отказе от взаимоотношений с Россией.
Так, Болгария уже сообщила о готовности возобновить переговоры с «Газпромом» о поставках газа, если страна не найдет альтернативных поставщиков в достаточных количествах. Об этом заявил глава Минэнерго республики Розен Христов.
«Мы рассматриваем все варианты, в том числе и возобновление поставок от "Газпрома". Мы в первую очередь ищем альтернативных поставщиков, но если их будет недостаточно — я не буду тем министром, который оставит население без ничего», - приводит его цитату «Коммерсант».
По его словам, подобное решение не выйдет за рамки политики Евросоюза, ведь Болгария будет покупать газ на тех же условиях, что Германия и другие страны альянса.
Напомним, что в конце апреля «Газпром» приостановил поставки Болгарии из-за неоплаты топлива в рублях.
Швейцарское издание NZZ am Sonntag со ссылкой на главу Федеральной комиссии Швейцарии по электроэнергетике ElCom Вернеря Люгинбюля сообщило, что жителям Швейцарии необходимо запасаться свечами и дровами из-за потенциальных перебоев в подаче электричества в стране.
Отмечается, что предстоящей зимой электричество в Швейцарии, возможно, будет отключаться на несколько часов в день.
Со своей стороны, австрийский политик, кандидат в президенты Геральд Гросс считает, что лидеры стран Европы ведут себя глупо, жалуясь на ситуацию с газом после введения санкций в отношении Москвы.
«Если ты заявил, что больше не нуждаешься в нефти и газе из России, то не нужно потом жаловаться, что остался без них», — сказал политик. По его словам, поведение похоже на шизофрению.
Накануне также Венгрия и Польша не одобрили план Евросоюза по ограничению потребления газа на 15% в предстоящую зиму. Венгрия выступила против плана Брюсселя. При этом поддержавшая документ Польша позже высказалась против соглашения, назвав его правовую основу «дефектной», однако отказ двух стран не повлиял на принятие плана ЕС.
При этом директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в пресс-центре НСН предупреждал, что наибольшие проблемы из-за ограничений поставок российского газа будут у Германии и стран Прибалтики. Он напомнил, что ФРГ потребляет самый большой объем газа из России.
«Будет понятно ближе к отопительному сезону, просто немцы больше всех потребляют газа, больше всех из России потребляют газа по объему. Конечно, у них проблема с заполнением хранилищ, наиболее острая проблема для них – как они будут проходить зимний период. Это проблема и для стран Прибалтики, не только для Эстонии, поляки тоже близки к такой ситуации. Но в Польше проблема даже не по газу, а по углю, потому что они уже сейчас понимают, что санкции, которые будут реализованы в августе, не гарантируют им регулярность поставок угля», - отметил он.
Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что ближе к отопительному сезону власти Германии, если поймут, что без российского газа им не перезимовать, могут обратиться к России с просьбой запустить «Северный поток – 2».
По его словам, Европе становится сложнее готовиться к отопительному сезону, несмотря на работу «Северного потока».
«В частности, решили не закрывать атомные станции, хотя собирались это сделать до конца года. У них атомная энергетика дает примерно 6% электроэнергии. Вроде немного, но полезно было бы ее сохранить. Второй вариант, который реализуют уже, открытие заново угольных электростанций, которые были выведены из строя. Но возникает вопрос: смогут ли они обеспечить их углем? Сейчас Германия должна отказаться от российского угля, а Россия вообще основной поставщик его в Европу. Поэтому мало открыть угольную электростанцию, надо ее еще запустить», - объяснил он.
Ранее бывший советник главы евродипломатии Жозепа Борреля Натали Точи заявила, что некоторые европейские страны могут перейти на сторону Москвы и потребовать от Украины пойти на уступки России. По ее словам, подтолкнуть страны к этому может именно энергетический кризис.
Международное энергетическое агентство призывает Европу срочно сократить потребление газа в связи с энергетическим кризисом. Глава МЭА Фатих Бирол заявил, что предстоящая зима может стать историческим испытанием европейской солидарности.
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