«Историческая шизофрения»: Страны ЕС смягчают риторику в отношении российского газа

На фоне экономического кризиса европейские страны смягчают свою риторику по поводу поставок российского газа. Эксперты предрекают Евросоюзу большие проблемы и уверяют, что странам просто нечем будет восполнить дефицит ресурса при отказе от взаимоотношений с Россией.

Так, Болгария уже сообщила о готовности возобновить переговоры с «Газпромом» о поставках газа, если страна не найдет альтернативных поставщиков в достаточных количествах. Об этом заявил глава Минэнерго республики Розен Христов.

«Мы рассматриваем все варианты, в том числе и возобновление поставок от "Газпрома". Мы в первую очередь ищем альтернативных поставщиков, но если их будет недостаточно — я не буду тем министром, который оставит население без ничего», - приводит его цитату «Коммерсант».

По его словам, подобное решение не выйдет за рамки политики Евросоюза, ведь Болгария будет покупать газ на тех же условиях, что Германия и другие страны альянса.