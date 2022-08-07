«Все дороже и дороже». Запад заплатит большую цену за антироссийские санкции

Время на стороне «Газпрома», а российское топливо продолжит дорожать, рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«"Газпром" считает, что он от этого не страдает, потому что если сейчас поставлять меньше газа в Европу, значит ей будет сложней подготовиться к отопительному сезону, и она будет зависеть от поставок из России, хотя бы по другим маршрутам, всю зиму, а газ будет стоить дорого. За каждую оставшуюся поставляемую одну тысячу кубометров российского газа Европа будет платить все дороже и дороже. Россия исходит из того, что время на ее стороне. Немцы считают, что это политическое решение, что их экономически душат, но они ничего сделать с этим не могут», - считает собеседник НСН.