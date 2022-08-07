«Все дороже и дороже». Запад заплатит большую цену за антироссийские санкции
Россия не заметит европейских санкций, которые будут обходиться западным странам все дороже с наступлением холодов, считают отечественные эксперты.
Западные страны, объявив санкции против России, с одной стороны, оказали услугу президенту РФ Владимиру Путину, с другой - «выстрелили себе в ногу», считает бывший финансист Уолл-стрит Майкл Хадсон в интервью немецкому изданию Junge Welt.
Время на стороне «Газпрома», а российское топливо продолжит дорожать, рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«"Газпром" считает, что он от этого не страдает, потому что если сейчас поставлять меньше газа в Европу, значит ей будет сложней подготовиться к отопительному сезону, и она будет зависеть от поставок из России, хотя бы по другим маршрутам, всю зиму, а газ будет стоить дорого. За каждую оставшуюся поставляемую одну тысячу кубометров российского газа Европа будет платить все дороже и дороже. Россия исходит из того, что время на ее стороне. Немцы считают, что это политическое решение, что их экономически душат, но они ничего сделать с этим не могут», - считает собеседник НСН.
Канцлер Германии Олаф Шольц винит в проблемах в стране Владимира Путина, но на деле руководство ФРГ собственноручно сделало все, чтобы привести государство к кризису, заявил председатель фракции «Альтернатива для Германии», адвокат Ульрих Зингер в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Правительство и Шольц стараются обвинить Россию во всем: инфляция высокая, энергии мало. Для них во всем виноват Путин, они оскорбляют его, говоря о том, что он какой-то гангстер. На каждое слово они обвиняют Россию. Но почему у нас все так дорого? Мы не используем все возможности получить газ из России. Наше управление не использует все возможности, чтобы договориться с Россией. У нас инфляция 10% - это просто шок, многие люди не знают, как жить», - пожаловался Зингер.
Западные санкции вступают в силу постепенно, и Россию ожидает ограничение поставок угля, нефти и нефтепродуктов и, соответственно, поступление доходов в бюджет. На этом фоне Россия просто перестанет поставлять нефть в страны «Большой семерки», если они введут на нее ценовые ограничения, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
«Мы этих ограничений и не заметим. Шестой пакет санкций ровно это и предусматривает, что до конца года они прекратят покупку нефти. Самое интересное, что мы еще до введения этих санкций прекратим им поставки. Они сами себе придумывают историю, сами придумывают, как с этой историей будут жить, а мы жуем попкорн и продолжаем работать дальше», - пояснил эксперт.
Ранее Путин заявил, что прямые потери Европы от введенных ею антироссийских санкций за предстоящий год составят 400 млрд долларов.
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