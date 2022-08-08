«Народ устанет»: Простые европейцы заставят Киев пойти на уступки Москве

«Практически все страны в конечном итоге начнут сотрудничать с Москвой. В Германии, Франции, Великобритании уже доходит до безумства. Почти наполовину на 45% сократилось потребление продуктов, топлива. Это бесконечно продолжаться не может. Народ устанет. Вопрос встанет не только о склонении Украины к переговорам, а о легитимности действующих правительств, и самого Евросоюза. Мы видим, что Сербия готова разместить военные базы РФ у себя. Премьер Венгрии заявил о роли «троянского коня». Молдавия в раздрае, на границе с Белоруссией тоже много провокационных явлений, сложная ситуация в Болгарии, где не выдают визы даже тем, кто имеет недвижимость. Народы Восточно-Европейского региона смотрят более трезвыми глазами на ситуацию. В конечном итоге правительства стран Европы сами себе выроют яму», - сказал Сурма.

Собеседник «Радиоточки НСН» отмечает, что в украинском конфликте больше всего заинтересованы Польша и Румыния. В других странах эта тема уходит из топовой повестки.

«За исключением Польши и Румынии все остальные страны становятся заинтересованными в выходе из конфликтной ситуации. Это обусловлено энергетическими проблемами. Если прекратится канал поставки газа через Украину, то ситуация в Европе будет еще тяжелее. Газопровод «Северный поток» сейчас загружен на 25% и есть вероятность снижения объемов прокачки из-за «игр» с турбиной и ремонтными процессами. Тема Украины уходит на второй план. Попытки ее вернуть на первую строчку говорят лишь о стремлении ЕС отвлечь своих граждан от внутренних проблем и дальше спекулировать на этой теме», - резюмировал Сурма.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН заявил, что спор между Россией и Германией по поводу турбины «Северного потока» приведет к подорожанию российского топлива.

