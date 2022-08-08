Кандидат в президенты Австрии назвал шизофренией политику ЕС в отношении Москвы

Лидеры стран Европы ведут себя глупо, жалуясь на ситуацию с газом после введения санкций в отношении Москвы, заявил австрийский политик, кандидат в президенты Геральд Гросс в эфире OE24.TV.

Венгрия и Польша не поддержали план ЕС по снижению потребления газа

«Если ты заявил, что больше не нуждаешься в нефти и газе из России, то не нужно потом жаловаться, что остался без них», — сказал политик. По его словам, поведение похоже на шизофрению.

Гросс в своем Twitter написал, что если в ЕС, принимая решение отказаться от российского топлива, не подумали о последствиях, то это либо глупость, либо преступная халатность.

С приближением холодов Европа будет бороться с Азией за газ из Российской Федерации. Повышение стоимости СПГ повлияют на экономику стран Евросоюза, вызовут общественные волнения.

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ФОТО: РИА Новости
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