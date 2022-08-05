«Битва за газ»: Германия становится заложником канадских санкций против «Северного потока»

Канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон заявил, что транзит российского газа через Украину не заменит для Германии «Северный поток», передает агентство Bloomberg.

Он объяснил, что Германия не может полагаться на поставки газа через Украину. Таким образом он ответил на критику со стороны Украины из-за решения Канады передать Германии турбины для «Северного потока».

Сообщается, что посол Украины в Канаде Юлия Ковалив не согласилась с министром. По ее словам, через территорию страны проходит больше газа, чем по «Северному потоку».

При этом ситуация с турбиной для газопровода все еще не разрешена. В компании «Газпром» заявляют, что санкции против России мешают в этом вопросе.