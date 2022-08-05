«Битва за газ»: Германия становится заложником канадских санкций против «Северного потока»
Канадские власти осознают, что транзит российского газа через Украину не заменит для Германии «Северный поток», но не отменяют санкций против «Газпрома», ситуация с турбинами для газопровода не разрешилась.
Канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон заявил, что транзит российского газа через Украину не заменит для Германии «Северный поток», передает агентство Bloomberg.
Он объяснил, что Германия не может полагаться на поставки газа через Украину. Таким образом он ответил на критику со стороны Украины из-за решения Канады передать Германии турбины для «Северного потока».
Сообщается, что посол Украины в Канаде Юлия Ковалив не согласилась с министром. По ее словам, через территорию страны проходит больше газа, чем по «Северному потоку».
При этом ситуация с турбиной для газопровода все еще не разрешена. В компании «Газпром» заявляют, что санкции против России мешают в этом вопросе.
«В связи с канадскими санкциями и без согласия «Газпрома» двигатель вместо России был отправлен в Германию, что не соответствует условиям контракта. Канадские власти выдали документы на вывоз двигателя, которые никоим образом не связаны с действующим контрактом компании Siemens Energy Canada Limited, которая не является стороной по контракту», — говорится в заявлении в Telegram-канале концерна.
«Газпром» отмечает, что при транспортировке агрегата в РФ Канада может посчитать это нарушением или обходом условий разрешения, что приведет к отзыву документа и сделает невозможным ремонт других двигателей компрессорной станции «Портовая».
Российский концерн указывает, что связанные с санкциями риски также создает транспортировка турбины в Германию и осуществление ремонта британской компанией Industrial Turbine Company (UK) Limited.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в среду, что «Газпром» требует гарантии, что турбина несанкционная и британская компания - дочка Siemens не отключит ее дистанционно.
В свою очередь заместитель официального представителя кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер заверил, что поставки турбин для «Северного потока» не подпадают под санкционный режим Евросоюза и документы об этом не нужны «по определению».
Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, какие варианты развития событий возможны.
Ситуация может быть разрешена в случае, если Канада, Великобритания и Евросоюз снимут санкции против «Газпрома», что в нынешних условиях, по мнению Юшкова, невозможно представить. При этом время на стороне «Газпрома», а российское топливо продолжит дорожать, если на Западе не найдется компромисса.
Аналитик добавил, что риск того, что турбина может быть отключена дистанционно «теоретически есть», аналогичный факт в истории «Газпрома» уже был. Тогда оборудование дистанционно было отключено на месторождении, правда, связано это было не с санкциями, а с чисто экономическим спором.
По словам Юшкова, ближе к отопительному сезону власти Германии, если поймут, что без российского газа им не перезимовать, могут обратиться к России с просьбой запустить «Северный поток – 2». Москва в свою очередь потребует гарантий для долгосрочной работы газопровода.
«В ближайший месяц «Северный поток» может быть остановлен. Турбина для него должна была прийти по морю из Канады в Россию, а она доставлена в Германию самолетом. В этом плане сопроводительные документы не соответствуют условиям контракта. Претензия «Газпрома» еще в том, что из-под санкций вывели 5 турбин, но решение вступило в силу после того, как первую турбину отправили в Германию, а значит она не выведена из-под санкции и поставлять ее в Россию запрещено. Получается, что канадцы просто сказали, мол, мы закроем глаза на то, куда она попадет в итоге, мы ее отгружаем для Siemens – это не запрещено санкциями, а что дальше с ней будет – не наше дело», - объяснил он.
Эксперт отмечает, что Германия принимает ряд мер по подготовке к зиме. Пытаются экономить газ и одновременно создают дополнительные источники энергии. Но в нынешних условиях готовиться к отопительному сезону и закачивать газ в подземные хранилища немцам будет сложно. Сейчас хранилища Германии заполнены на 65%.
При этом директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в пресс-центре НСН предупреждал, что наибольшие проблемы из-за ограничений поставок российского газа будут именно у Германии и стран Прибалтики. Он напомнил, что ФРГ потребляет самый большой объем газа из России.
Дефицит газа в Европе может спровоцировать «битву за распределение» этого энергоресурса среди европейских стран, сообщает Die Welt со ссылкой на заявление лидера крупнейшей оппозиционной немецкой партии ХДС Фридриха Мерца. Политик призвал создать план распределения газа, согласованный среди стран ЕС.
Ранее Владимир Путин заявил, что санкции Канады в отношении "Газпрома", которые обернулись существенным снижением прокачки газа по газопроводу "Северный поток" в Европу, связаны с собственными планами этой страны выйти на рынок ЕС.
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