СМИ: гражданам Швейцарии необходимо запасаться дровами и свечами
Жителям Швейцарии необходимо запасаться свечами и дровами из-за потенциальных перебоев в подаче электричества в стране, сообщает швейцарское издание NZZ am Sonntag со ссылкой на главу Федеральной комиссии Швейцарии по электроэнергетике ElCom Вернеря Люгинбюля.
Он не исключил, что предстоящей зимой электричество будет отключаться на несколько часов в день. Поэтому, по словам чиновника, разумно иметь в доме достаточно свечей. А если у кого-то есть дровяная печь, то следует запастись достаточным количеством дров.
Люгинбюль также призвал запасаться фонариками и батарейками.
Глава комиссии отметил, что Европейский союз из-за введения санкций в отношении Москвы рискует остаться без отопления и электроэнергии.
Напомним, австрийский политик, кандидат в президенты Геральд Гросс заявил, что Лидеры стран Европы ведут себя глупо, жалуясь на ситуацию с газом после введения санкций в отношении России.
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