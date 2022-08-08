СМИ: гражданам Швейцарии необходимо запасаться дровами и свечами

Он не исключил, что предстоящей зимой электричество будет отключаться на несколько часов в день. Поэтому, по словам чиновника, разумно иметь в доме достаточно свечей. А если у кого-то есть дровяная печь, то следует запастись достаточным количеством дров.

Люгинбюль также призвал запасаться фонариками и батарейками.

Глава комиссии отметил, что Европейский союз из-за введения санкций в отношении Москвы рискует остаться без отопления и электроэнергии.

Напомним, австрийский политик, кандидат в президенты Геральд Гросс заявил, что Лидеры стран Европы ведут себя глупо, жалуясь на ситуацию с газом после введения санкций в отношении России.

