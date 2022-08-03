Зашли в клинч: Европа заплатит дороже в споре из-за турбины «Северного потока»

По словам эксперта, спор по поводу турбины зашел в тупик, но пострадавшей стороной в нем будет не российская компания.

«"Газпром" считает, что он от этого не страдает, потому что если сейчас поставлять меньше газа в Европу, значит ей будет сложней подготовиться к отопительному сезону, и она будет зависеть от поставок из России, хотя бы по другим маршрутам, всю зиму, а газ будет стоить дорого. За каждую оставшуюся поставляемую одну тысячу кубометров российского газа Европа будет платить все дороже и дороже. Россия исходит из того, что время на ее стороне. Немцы считают, что это политическое решение, что их экономически душат, но они ничего сделать с этим не могут», - считает собеседник НСН.

Ситуация может быть разрешена в случае, если Канада, Великобритания и Евросоюз снимут санкции против «Газпрома», что в нынешних условиях, по мнению Юшкова, невозможно представить.

«Стороны зашли в клинч и пока непонятно, как может быть разрешен. Только если Канада, Великобритания и ЕС синхронно скажут – все, больше никаких санкций против «Газпрома» и его турбин. Все они отменяются, поэтому теперь даже потенциально ничего не нарушается. Но представить себе подобный сценарий в нынешних условиях довольно сложно», - отметил он.

Аналитик добавил, что риск того, что турбина может быть отключена дистанционно «теоретически есть», аналогичный факт в истории «Газпрома» уже был. Тогда оборудование дистанционно было отключено на месторождении, правда связано это было не с санкциями, а с чисто экономическим спором.

