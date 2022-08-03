Зашли в клинч: Европа заплатит дороже в споре из-за турбины «Северного потока»
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности объяснил в эфире НСН, почему «Газпром» не хочет забирать у Германии турбину, ссылаясь на нарушение контракта.
Время на стороне «Газпрома», а российское топливо продолжит дорожать, рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Так он прокомментировал спор между Россией и Германией по поводу турбины «Северного потока». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в среду, что «Газпром» требует гарантии, что турбина несанкционная и британская компания - дочка Siemens не отключит ее дистанционно. В свою очередь заместитель официального представителя кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер заверил, что поставки турбин для «Северного потока» не подпадают под санкционный режим Евросоюза и документы об этом не нужны «по определению».
«Стороны обмениваются обвинениями в адрес друг друга. Россия исходит из того, что эта турбина по факту не была выведена из-под санкций. То есть Канада выдала разрешение завозить к себе, ремонтировать подобные турбины до конца 2024 года. Но, по сути, эта генеральная лицензия не распространялась на официальное исключение из под санкций на эту первую турбину. "Газпром" об этом и говорит, что у него по контракту турбина должна была быть доставлена из Канады в Россию, соответственно получателем должен быть "Газпром", а не Siemens в Германии. Это нарушение контракта плюс турбина не выведена из-под санкций. Значит, там действительно можно ожидать любых действий по отношению к данной турбине», - пояснил Юшков.
По словам эксперта, спор по поводу турбины зашел в тупик, но пострадавшей стороной в нем будет не российская компания.
«"Газпром" считает, что он от этого не страдает, потому что если сейчас поставлять меньше газа в Европу, значит ей будет сложней подготовиться к отопительному сезону, и она будет зависеть от поставок из России, хотя бы по другим маршрутам, всю зиму, а газ будет стоить дорого. За каждую оставшуюся поставляемую одну тысячу кубометров российского газа Европа будет платить все дороже и дороже. Россия исходит из того, что время на ее стороне. Немцы считают, что это политическое решение, что их экономически душат, но они ничего сделать с этим не могут», - считает собеседник НСН.
Ситуация может быть разрешена в случае, если Канада, Великобритания и Евросоюз снимут санкции против «Газпрома», что в нынешних условиях, по мнению Юшкова, невозможно представить.
«Стороны зашли в клинч и пока непонятно, как может быть разрешен. Только если Канада, Великобритания и ЕС синхронно скажут – все, больше никаких санкций против «Газпрома» и его турбин. Все они отменяются, поэтому теперь даже потенциально ничего не нарушается. Но представить себе подобный сценарий в нынешних условиях довольно сложно», - отметил он.
Аналитик добавил, что риск того, что турбина может быть отключена дистанционно «теоретически есть», аналогичный факт в истории «Газпрома» уже был. Тогда оборудование дистанционно было отключено на месторождении, правда связано это было не с санкциями, а с чисто экономическим спором.
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