СМИ: Евросоюз не хочет ограничивать цены на российский газ

Страны Евросоюза хотят воздержаться от введения потолка цен на российский газ, сообщает Bloomberg.

Агентство уточняет, что среди стран ЕС есть разногласия и опасения, что поставки газа могут прекратиться. Ранее Еврокомиссия собиралась предложить меры борьбы с высокими ценами на российское топливо.

Введение потолка цен на газ приведет к нарушению условий существующих контрактов, что, в свою очередь, повлечет за собой прекращение поставок топлива «Газпромом», цитирует главу компании Алексея Миллера Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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