Газовый «мешок». Европу можно спасти запуском «Северного потока-2»

Энергетический кризис стал результатом политики, противоположной нуждам европейских потребителей. Но пуск «Северного потока-2» мог бы решить проблему, считают эксперты НСН.

Рост цен на энергию в Европе угрожает политической системе Чехии и существованию Евросоюза, считает чешский министр юстиции Павел Блажек. Об этом сообщает iDNES.cz. По мнению чиновника, нынешняя ситуация в социальной и политической сфере стала самой «драматичной» с 1989 года.

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Цена на газ может еще подрасти на следующей неделе, когда Европа накопит в подземных газохранилищах планируемые объемы – подешевеет, но с началом отопительного сезона снова начнет подниматься, рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Когда Европа, как планировала, накопит газ в подземных хранилищах на 80% в сентябре-октябре, может быть, топливо немного подешевеет. Затем начнется отопительный сезон, опять будет дефицит и снова будет подорожание», - считает Юшков.

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Запуск «Северного потока-2» сбил бы рванувшие вверх цены на газ в Европе в два раза, что облегчило бы страдания европейцев от энергокризиса, заявил он «Радиоточке НСН».

«Если запустить «Северный поток – 2», это облегчило бы жизнь европейцам, хотя не убрало бы все проблемы. Там системный кризис в энергетике, который начался не 24 февраля, он был весь 2021 год и нарастал. Цена на газ начала расти не в этом году. Прошедшей зимой цены уже были выше $1 тыс. за 1 тыс. куб. м. «Северный поток – 2» всех проблем не решит, но позволил бы ослабить кризис и дал бы дополнительные объемы поставок газа в Европу, снизил бы дефицит, и цена от $3 тыс. обратно бы ушла к $1-1,5 тыс. Это тоже сверхвысокие цены, но не такие ужасные», - отметил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.

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По мнению гендиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, действия европейских властей выглядят как неизбежное условие, чтобы избавиться «от «гнетущей зависимости» от Российской Федерации».

«Сама стратегия, которую выбрал ЕС в области развития энергетики, оказалась прямо противоположной тем реальным задачам и устремлениям, которые есть у европейских потребителей», — сообщил эксперт.

Международное энергетическое агентство призывает Европу срочно сократить потребление газа в связи с энергетическим кризисом. Глава МЭА Фатих Бирол заявил, что предстоящая зима может стать историческим испытанием европейской солидарности.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Александр ФроловИгорь ЮшковКризисЕвропаГазИсточники Газа
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