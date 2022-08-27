Газовый «мешок». Европу можно спасти запуском «Северного потока-2»
Энергетический кризис стал результатом политики, противоположной нуждам европейских потребителей. Но пуск «Северного потока-2» мог бы решить проблему, считают эксперты НСН.
Рост цен на энергию в Европе угрожает политической системе Чехии и существованию Евросоюза, считает чешский министр юстиции Павел Блажек. Об этом сообщает iDNES.cz. По мнению чиновника, нынешняя ситуация в социальной и политической сфере стала самой «драматичной» с 1989 года.
Цена на газ может еще подрасти на следующей неделе, когда Европа накопит в подземных газохранилищах планируемые объемы – подешевеет, но с началом отопительного сезона снова начнет подниматься, рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Когда Европа, как планировала, накопит газ в подземных хранилищах на 80% в сентябре-октябре, может быть, топливо немного подешевеет. Затем начнется отопительный сезон, опять будет дефицит и снова будет подорожание», - считает Юшков.
Запуск «Северного потока-2» сбил бы рванувшие вверх цены на газ в Европе в два раза, что облегчило бы страдания европейцев от энергокризиса, заявил он «Радиоточке НСН».
«Если запустить «Северный поток – 2», это облегчило бы жизнь европейцам, хотя не убрало бы все проблемы. Там системный кризис в энергетике, который начался не 24 февраля, он был весь 2021 год и нарастал. Цена на газ начала расти не в этом году. Прошедшей зимой цены уже были выше $1 тыс. за 1 тыс. куб. м. «Северный поток – 2» всех проблем не решит, но позволил бы ослабить кризис и дал бы дополнительные объемы поставок газа в Европу, снизил бы дефицит, и цена от $3 тыс. обратно бы ушла к $1-1,5 тыс. Это тоже сверхвысокие цены, но не такие ужасные», - отметил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.
По мнению гендиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, действия европейских властей выглядят как неизбежное условие, чтобы избавиться «от «гнетущей зависимости» от Российской Федерации».
«Сама стратегия, которую выбрал ЕС в области развития энергетики, оказалась прямо противоположной тем реальным задачам и устремлениям, которые есть у европейских потребителей», — сообщил эксперт.
Международное энергетическое агентство призывает Европу срочно сократить потребление газа в связи с энергетическим кризисом. Глава МЭА Фатих Бирол заявил, что предстоящая зима может стать историческим испытанием европейской солидарности.
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