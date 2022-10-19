«Другой приоритет»: Правительство Германии ругается с бизнесом из-за потолка цен на российский газ
Бывший советник правительства ФРГ Александр Рар отметил, что потолок цен не устраивает промышленность ФРГ, но власти заявляют о приоритете политики над экономикой.
Промышленники Германии боятся потерять нужные объемы российского газа из-за потолка цен, но правительство страны настроено принимать политические решения, даже если это наносит ущерб экономике, заявил политолог, бывший советник правительства ФРГ Александр Рар в беседе с НСН.
Накануне Еврокомиссия составила список мер для реагирования на энергетический кризис, однако не стала включать в них предложение ввести потолок цен на газ на фоне политических разногласий и опасений из-за обеспечения поставок топлива, сообщает Bloomberg. Рар рассказал, как к данной мере относятся в Германии.
«Нашлись страны, которые считают риски того, что снабжение газом может стать проблематичным для Европы зимой, высокими. В правительстве Германии есть три партии, которые не только по этому вопросу, а по многим другим вопросам ссорятся и даже ругаются. По поводу потолка цен есть разные точки зрения. В Германии очень сильная промышленность, которая боится потерять нужные объемы газа зимой, боится, что Германия может стать неконкурентоспособной в экономическом плане в будущем, если не будет достаточно газа», - объяснил Рар.
При этом, по его словам, правительство еще в 2014 году дало понять, что последнее слово в решении таких вопросов остается за политикой, даже если это наносит ущерб экономике.
«Фактически, начиная с 2014 года, тогда еще правительство Меркель четко сказало промышленникам, что политика имеет приоритет над экономикой. Я думаю, что сейчас политика – последнее решающее слово. Бизнес, конечно, слушают, у них есть свои возможности, но тут есть другой приоритет, во всех странах Евросоюза сейчас так», - заключил собеседник НСН.
Ранее аналитик нефтегазовой отрасли Александр Фролов заявил НСН, что занижение в ультимативной форме цен на российский газ противоречит обязательствам контракта, заключенного между Россией и европейскими компаниями. При всем желании европейские лидеры не пойдут на эту меру, понимая, что в этом случае останутся без поставок из России.
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