«Другой приоритет»: Правительство Германии ругается с бизнесом из-за потолка цен на российский газ

Промышленники Германии боятся потерять нужные объемы российского газа из-за потолка цен, но правительство страны настроено принимать политические решения, даже если это наносит ущерб экономике, заявил политолог, бывший советник правительства ФРГ Александр Рар в беседе с НСН.

Накануне Еврокомиссия составила список мер для реагирования на энергетический кризис, однако не стала включать в них предложение ввести потолок цен на газ на фоне политических разногласий и опасений из-за обеспечения поставок топлива, сообщает Bloomberg. Рар рассказал, как к данной мере относятся в Германии.

«Нашлись страны, которые считают риски того, что снабжение газом может стать проблематичным для Европы зимой, высокими. В правительстве Германии есть три партии, которые не только по этому вопросу, а по многим другим вопросам ссорятся и даже ругаются. По поводу потолка цен есть разные точки зрения. В Германии очень сильная промышленность, которая боится потерять нужные объемы газа зимой, боится, что Германия может стать неконкурентоспособной в экономическом плане в будущем, если не будет достаточно газа», - объяснил Рар.