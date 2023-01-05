До добра не доведет: Германию предостерегли от «воровства» российских активов

Так он прокомментировал сообщение агентства Bloomberg о том, что Берлин готов передать замороженные российские активы для восстановления Украины, если союзники сделают то же самое, а юридические вопросы будут решены. По словам Володина, таким образом немецкое правительство собирается переложить на Россию проблемы, которые создали их предшественники.

«Как только такое решение состоится, мы имеем право на аналогичные действия в отношении активов Германии и других государств», — сказал спикер Госдумы.

Он отметил, что платить в таком случае придется Германии или Франции, потому что Вашингтон всегда умывает руки, а прибалтийские страны и некоторые другие члены Евросоюза могут только обеспечивать шумовую завесу. Кроме того, добавил Володин, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший французский президент Франсуа Олланд, саботировавшие Минские соглашения, в понимании мировой общественности становятся виновниками конфликта на Украине.