До добра не доведет: Германию предостерегли от «воровства» российских активов
Германия готова передать замороженные российские активы для восстановления Украины, при этом власти ФРГ все еще выражают опасения, а Россия предупреждает о «настоящих» ответных мерах.
Если Германия решится на изъятие российских активов, то Москва ответит ей тем же. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале
Так он прокомментировал сообщение агентства Bloomberg о том, что Берлин готов передать замороженные российские активы для восстановления Украины, если союзники сделают то же самое, а юридические вопросы будут решены. По словам Володина, таким образом немецкое правительство собирается переложить на Россию проблемы, которые создали их предшественники.
«Как только такое решение состоится, мы имеем право на аналогичные действия в отношении активов Германии и других государств», — сказал спикер Госдумы.
Он отметил, что платить в таком случае придется Германии или Франции, потому что Вашингтон всегда умывает руки, а прибалтийские страны и некоторые другие члены Евросоюза могут только обеспечивать шумовую завесу. Кроме того, добавил Володин, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший французский президент Франсуа Олланд, саботировавшие Минские соглашения, в понимании мировой общественности становятся виновниками конфликта на Украине.
Сейчас, указал Володин, жизнь началась в другой реальности — не только в соответствии с Уставом ООН, но и на основе прецедентов. В пример он привел ситуацию с признанием независимости Косово. По его мнению, у США, Германии, Франции и других государств, поддержавших это решение, нет другого выхода, кроме как согласиться с правом на самоопределение Южной Осетии, Абхазии, Крыма, ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
«Не бывает избирательных решений, правила для всех должны быть одинаковыми», — пояснил Володин и подчеркнул, что это же касается и изъятия денежных средств и собственности.
Так, после начала спецоперации на Украине США и ЕС объявили о решении заморозить активы Центробанка России. При этом блокировки коснулись собственности и счетов российских бизнесменов, попавших под санкции Запада. Из-за ограничительных мер была заморожена почти половина российских золотовалютных резервов, или около 300 миллиардов долларов. При этом Брюссель не раз заявлял, что рассматривает варианты использования этих средств для помощи Украине.
В начале января Bloomberg со ссылкой на источники писал, что правящие партии Германии согласны с тем, что замороженные российские активы можно отправить на восстановление Украины, но опасаются юридических последствий и ожидают позицию своих союзников по этому вопросу. Отмечается, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок настаивает на том, что страны Европы должны оценить возможность конфискации хотя бы части замороженных активов.
Между тем в России неоднократно заявляли об ответных мерах в случае конфискации российских активов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в конце ноября прошлого года отмечала, что Москва примет адекватные меры в ответ, если дело дойдет до конфискации активов или собственности российских граждан в ЕС.
«Они будут приняты в ответ, они будут настоящими. На словах это ничего не останется, и ответственность за их последствия, в том числе для интересов европейского бизнеса, будет лежать исключительно на Брюсселе», — говорила Захарова на брифинге.
В свою очередь президент России Владимир Путин заявлял, что «воровство чужих активов» приведет только к проблемам для тех, кто это делает.
«Нарушение правил, норм в сфере международных финансов, торговли ни к чему хорошему не приводит. А если выразиться простыми словами, это приведет только к проблемам для тех, кто это делает. Воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило, прежде всего тех, кто занимается этим неблаговидным делом», — говорил он.
Ранее депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек заявлял, что для конфискации российских активов нет законных оснований. По его словам, таким действиям препятствует статья 11-го протокола к Европейской конвенции о правах человека. Он предположил, что Евросоюз будет конфисковывать не частные активы, а средства государства, в том числе Центробанка, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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