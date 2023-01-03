СМИ: Германия готова потратить замороженные активы РФ для помощи Украине

Германия готова вложить средства замороженных российских активов в восстановление Украины, если союзники последуют ее примеру и будут решены юридические вопросы. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Просто болтовня? Конфискует ли Запад российские активы

По информации издания, кабмин ФРГ поддерживает «требования Украины о военных репарациях, но пока не заняло официальную позицию в отношении конфискации активов у российского государств».

После того, как Берлин решит собственные проблемы, это может придать новый импульс дискуссиям в Европейском Союзе и окажет давление на США для конфискации российских активов.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок поддерживает инициативу восстановления Украины за счет средств России. В то же время глава министерства финансов Германии Кристиан Линднер беспокоится, что конфискация активов российского Цетробанка создаст опасный прецедент и может затянуть страны Европы и их союзников в юридическую трясину.

Ранее историк, дипломат и политический деятель Николай Платошкин в пресс-центре НСН напомнил, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина обещала судиться за возврат замороженных активов. Однако на сегодняшний день такие заявления остались лишь на уровне слов.

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
ТЕГИ:УкраинаГерманияФинансыЦентробанк
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