По информации издания, кабмин ФРГ поддерживает «требования Украины о военных репарациях, но пока не заняло официальную позицию в отношении конфискации активов у российского государств».

После того, как Берлин решит собственные проблемы, это может придать новый импульс дискуссиям в Европейском Союзе и окажет давление на США для конфискации российских активов.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок поддерживает инициативу восстановления Украины за счет средств России. В то же время глава министерства финансов Германии Кристиан Линднер беспокоится, что конфискация активов российского Цетробанка создаст опасный прецедент и может затянуть страны Европы и их союзников в юридическую трясину.

Ранее историк, дипломат и политический деятель Николай Платошкин в пресс-центре НСН напомнил, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина обещала судиться за возврат замороженных активов. Однако на сегодняшний день такие заявления остались лишь на уровне слов.



