СМИ: в Европе заморозили российские частные активы на 19 млрд евро

Издание уточнило, что «по состоянию на 25 ноября» в Венгрии заморозили российских активов на 870 млн евро, в Италии - на 2,3 млрд евро, в Германии - на 2,2 млрд евро, в Австрии - почти на 1,8 млрд евро (в том числе белорусских активов), в Болгарии - на 11,3 млн евро, в Чехии - на 10,8 млн евро, в Словакии - на 4,9 млн евро.

«Точная сумма арестованных российских государственных активов неизвестна», - заключили в газете.

Ранее лидеры стран Европейского союза обсудили возможность использования замороженных российских активов для восстановления Украины, сообщает RT.

