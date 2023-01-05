Володин: Россия имеет право в ответ изъять активы Германии и других стран

Как отметил политик, за ситуацию вокруг Украины придется заплатить в первую очередь Германии и Франции. Бывшие лидеры стран, экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и бывший французский президент Франсуа Олланд, саботировали Минские соглашения ради милитаризации Киева и «подготовки к военным действиям против мирных жителей Донбасса и Крыма». Володин указал, что в понимании мировой общественности именно эти политики становятся виновниками украинского конфликта, пишет Ura.ru.

«Сегодня немецкое правительство решило переложить проблемы, которые создали их предшественники, на нашу страну. С этой целью планируют изъять российские активы для восстановления Украины. Как только такое решение состоится, мы имеем право на аналогичные действия в отношении активов Германии и других государств», — написал Володин в своем Telegram-канале.

По словам политика, правила должны быть одинаковыми для всех.

«Это положит начало процессу, когда все государства станут игнорировать международное право, по своему усмотрению забирать, что посчитают нужным», — заключил председатель нижней палаты парламента.

