Володин: Россия имеет право в ответ изъять активы Германии и других стран
Россия имеет право на изъятие активов Германии и других государств, если западные страны предпримут подобные действия в отношении активов РФ. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Как отметил политик, за ситуацию вокруг Украины придется заплатить в первую очередь Германии и Франции. Бывшие лидеры стран, экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и бывший французский президент Франсуа Олланд, саботировали Минские соглашения ради милитаризации Киева и «подготовки к военным действиям против мирных жителей Донбасса и Крыма». Володин указал, что в понимании мировой общественности именно эти политики становятся виновниками украинского конфликта, пишет Ura.ru.
«Сегодня немецкое правительство решило переложить проблемы, которые создали их предшественники, на нашу страну. С этой целью планируют изъять российские активы для восстановления Украины. Как только такое решение состоится, мы имеем право на аналогичные действия в отношении активов Германии и других государств», — написал Володин в своем Telegram-канале.
По словам политика, правила должны быть одинаковыми для всех.
«Это положит начало процессу, когда все государства станут игнорировать международное право, по своему усмотрению забирать, что посчитают нужным», — заключил председатель нижней палаты парламента.
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