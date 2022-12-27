Центробанк РФ назвал крайне низкими перспективы вернуть заблокированные активы

При этом регулятор считает, что несмотря на это, «перспективы возврата этих активов представляются крайне низкими».

В этой связи Центробанк предложил предоставить банкам рассрочку по 31 декабря 2032 года по созданию резервов на возможные потери по полностью заблокированным активам.

«Далее резервы должны быть равны или выше минимального уровня по графику рассрочки. При этом не допускается распускать резервы, сформированные до 01.02.2022», — говорится в докладе.

Ранее заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин заявил, что российская экономика к 2024 году стабилизируется на новой траектории устойчивого роста, сообщает RT.

